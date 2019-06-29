С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
​Волкер: предложение России по морякам было ловушкой
​Волкер: предложение России по морякам было ловушкой
Путин назвал условие обмена украинских моряков
Путин назвал условие обмена украинских моряков
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Силовики изъяли на Закарпатье крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины
Силовики изъяли на Закарпатье крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
ПАСЕ на следующей неделе отправит делегацию в Украину
ПАСЕ на следующей неделе отправит делегацию в Украину
ГлавнаяОбществоНаука и религия

УГКЦ обратится к Папе Франциску о предоставлении статуса патриархата

Встреча Папы и руководства греко-католической церкви запланирована на июль.

УГКЦ обратится к Папе Франциску о предоставлении статуса патриархата
Фото: пресс-служба президента

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в начале июля в Риме обсудит с Папой Франциском вопрос предоставления УГКЦ статуса патриархата. Об этом он рассказал в интервью Религиозно-информационной службе, опубликованном в субботу, 28 июня.

По словам Святослава, греко-католики Украины давно имеют фактический патриархат, а Папа Римский в целом поддерживает это устройство.

“Именно Глава нашей Церкви освящает ежегодно миро для всей Церкви. Мы не берем миро из Ватикана или где угодно. Глава Церкви освящает миро в Киеве, а затем оно расходится по миру. И всех детей, которых крестят в любой части мира, помазывают миром, которое было посвящено в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Так не было всегда, так как были разные обстоятельства, однако это часть нашего партикулярного права”, - сказал глава УГКЦ.

“Мы говорим, что патриархат строится, он не дается, а его признают. С нашей стороны мы делаем все для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания (не создания или провозглашения) - это вопрос, который предстоит решению Вселенского Архиерея, и мы уважаем свободу его решения”, - добавил блаженнейший Святослав.

Он добавил, что УГКЦ делает все возможное для того, чтобы функционировать как патриаршая церковь, однако окончательное решение должно быть принято в Ватикане.

Ранее сообщалось, что Папа Франциск пригласил руководство УГКЦ на встречу. Ее запланировали на июль.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также