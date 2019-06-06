Папа Франциск изменил текст молитвы "Отче наш"

Папа Римский Франциск внес изменения в итальянский перевод текста молитвы "Отче наш". Теологи и католические священнослужители работали над изменениями текста более 16 лет, и новый вариант был утвержден Ватиканом 22 мая, передает ВВС.

В новой редакции слова молитвы "не введи нас во искушение" будут заменены на "не дай нам поддаться искушению".

Франциск говорил о необходимости изменить текст "Отче наш" еще в 2017 году. Тогда он объяснял это тем, что нынешний перевод неверно трактует смысл божественных действий.

"Бог не вводит в искушение, а помогает вам сразу же подняться после падения... Это плохой перевод, потому что здесь говорится о боге, который склоняет к искушению. Но тот, кто побуждает к искушению, - это сатана, это роль сатаны", - объяснял понтифик.

Франциск также отмечал, что изменения уже вносились в переводы молитвы на ряд других языков, в том числе на французский.

Реакция на действия понтифика оказалась весьма неоднозначной. Часть католических иерархов поддержали позицию Франциска, однако нашлись и убежденные противники такой трактовки.

Многие пользователи соцсетей также остались недовольны изменением текста молитвы, а некоторые из них даже предложили "уволить" Франциска с занимаемой должности.

"Отче наш" - единственная молитва, текст которой, согласно Евангелиям, был дан ученикам непосредственно Иисусом, и она наиболее широко распространена среди верующих христиан по всему миру.