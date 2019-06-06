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​ В Украину вернут 10 детей, чью мать арестовали в Грузии

Сейчас занимаются организацией перелета детей в Украину.

​ В Украину вернут 10 детей, чью мать арестовали в Грузии
Фото: globalist.org.ua

В Украину вернут 10 детей, чью мать арестовали в Грузии по подозрению в торговле людьми. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает "Украинская правда".

"Грузинская сторона приняла решение вернуть 10 малолетних детей в Украину после переговоров с делегацией Украины во главе с уполномоченным президента Николаем Кулебой", - сказал Погорельцев.

По его словам, на данный момент консульская служба работает над организационно-правовыми формальностями, чтобы обеспечить перелет детей в Украину.

Напомним, 26 апреля правоохранители Грузии задержали украинку, которая вместе с 10 детьми попала на грузинскую территорию из России. Она направлялась на оккупированную Россией территорию Абхазии.

В ходе расследования полиция установила, что женщина вела себя с детьми агрессивно, содержала их в ненадлежащих условиях. По факту пренебрежения к несовершеннолетним выдан ордер, разрешающий поместить детей в безопасные условия.

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