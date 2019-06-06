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В Пятихатской колонии в Днепропетровской области произошел бунт заключенных

Осужденные протестовали против условий их содержания.

В Пятихатской колонии в Днепропетровской области произошел бунт заключенных
Исправительно-трудовая колония строгого режима для осуждённых за «особо опасные государственные преступления» - Пермь-36
Фото: perm.aif.ru

5 июня в Пятихатской колонии в Днепропетровской области произошел бунт заключенных. Об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области агентству "Украинские новости".

Согласно его информации, заключенные устроили протест против условий их содержания. В бунте принимали участие около 100 человек. В знак протеста они жгли свои матрацы.

На данный момент ведется проверка инцидента.

Напомним, 27 мая 2019 года в Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки заключенных. В ходе бунта пострадали 13 сотрудника, погибших нет.

Бунт возник из-за плохих условий содержания заключенных. Очевидцы сообщали, что из колонии сбежало около 15 человек.  

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Источник: "Украинские новости"
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