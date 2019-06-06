5 июня в Пятихатской колонии в Днепропетровской области произошел бунт заключенных. Об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области агентству "Украинские новости".
Согласно его информации, заключенные устроили протест против условий их содержания. В бунте принимали участие около 100 человек. В знак протеста они жгли свои матрацы.
На данный момент ведется проверка инцидента.
Напомним, 27 мая 2019 года в Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки заключенных. В ходе бунта пострадали 13 сотрудника, погибших нет.
Бунт возник из-за плохих условий содержания заключенных. Очевидцы сообщали, что из колонии сбежало около 15 человек.