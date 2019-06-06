Бывший глава полиции Киевской области получил назначение в зоне ООС

Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти 5-летнего Кирилла Тлявова.

Национальная полиция назначила бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, уволенного из-за убийства 5-летнего ребенка, главой полицейских в составе операции Объединенных сил. Об этом написал первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сырскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова", - сообщил он.

Аброськин отметил, что в составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Национальной полиции. Основная их задача - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечение общественного порядка.

Напомним, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил направить его в зону проведения операции Объединенных сил. Причиной данного решения стало то, что его подопечные, полицейские Переяслав-Хмельницкого подозреваются в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.