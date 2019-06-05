5 человек должны быть привлечены к ответственности за убийство Кирилла Тлявова, - Аваков

4 мужчин, которые пристреливали ружье во дворе и женщина, спрятавшая это оружие.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ответственность за убитого 5-летнего Кирилла Тлявова должны понести 5 человек. Об этом он сказал журналистам.

Он отметил, что в тот вечер во дворе пристреливали ружье четыре человека в пьяном виде – двое гражданских и двое полицейских.

"По моему мнению, там должно быть 5 подозреваемых в этом убийстве: 4 мужчин, кто из них выстрелил - определит следствие... а также женщина, которая спрятала это ружье и таким образом содействовала сокрытию преступления", - сказал Аваков.

Отмечается, что до этого инцидента с убийством мальчика, оба подозреваемых полицейских ранее были уволены из органов внутренних дел, однако по решению суда восстановлены на свои должности.

По словам министра, в Переяслав-Хмельницком отделении полиции вообще была тяжелая кадровая ситуация.

31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось его спасти. В ребенка стреляли патрульные полицейские, которые праздновали в тот вечер выпускной своих детей.

4 июня, Голосеевский суд Киева арестовал двух подозреваемых в убийстве мальчика - патрульного Ивана Приходько и полицейского Владимира Петровца. Фигуранта дела, патрульного полицейского Ивана Приходько арестовали на два месяца. Второго полицейского - Владимира Петровца также арестовали на 60 суток.