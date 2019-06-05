В Киеве возле здания Центрального железнодорожного вокзала установили делиниаторы.

Об этом сообщил в Фейсбуке первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

"Продолжаем упорядочивать движение. Вокзальная площадь", - написал он.

Поворозник также опубликовал фото установленных делиниаторов.

Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Фото: facebook.com/povoroznyk.m

В КП "Центр организации дорожного движения Киева" добавили, что также была отделена первая полоса движения у входа в Центральный вокзал для обеспечения беспрепятственной скорой высадки пассажиров из частных авто, а перед пешеходным переходом через первый проезд устанавливается устройство принудительного снижения скорости - "лежачий полицейский".

"Мы продолжаем практику установления дорожных ограничителей, которые доказали свою эффективность для упорядочения дорожного движения в Киеве, - отметил директор КП Виктор Черний. - Железнодорожный вокзал - место большого скопления как автомобилей, так и пешеходов, поэтому актуальным вопросом стало упорядочение движения транспорта, чтобы повысить безопасность дорожного движения, в том числе для пешеходов. На вокзале все спешат - а такие ограничения повысят обзорность площади и позволят избежать неприятных ситуаций".

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах ужесточить ответственность за незаконную парковку в центре города.