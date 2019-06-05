Садок на продаж. Як кияни отримали замість нових державних дитсадків - нові приватні

Будівля на Драгоманова, 1в на Позняках у Києві вже два роки дражнить своїми яскравими різнокольоровими стінами мешканців прилеглих будинків. Дитячий садок побудували у 2016 році, проте він так і не розпочав свою роботу. Стояв собі за чорним парканом, поки у березні 2019-го навколо нього не спалахнули недитячі пристрасті.

Фото: facebook/ДНЗ Драгоманова 1В

Приватна несподіванка

— Увесь цей час ми бачили на території тільки охоронців, — каже місцева жителька Ірина. — Ні світла, нічого. І раптом з’явились якісь люди, поставили там кілька будівельних кабінок, і почали, таке враження, вибивати стіни всередині. Ми звернули увагу на це, бо все було дуже голосно.

Ірина з чоловіком та трирічною донькою переїхали в житловий масив Позняки більше десяти років тому. Саме стільки вони чекають на дитячий садок, який мав би відкритися поблизу їхнього будинку. За цей час дівчинка встигла піти до школи і, як жартує Ірина, «майже її закінчити», в родині народилися друга донька і син, якому зараз 1,7 років.

Разом з подругою вона вирішила поцікавитися, що відбувається у будівлі, раптом скоро відкриють садок. Натомість дізналися, що це приватний об’єкт, а не комунальний заклад, у чому були впевнені місцеві. Навіть викликали поліцію, яка після телефонних перемовин з представником власника поїхала геть, сказавши, що з документами все добре. Згодом на паркані з’явилася вивіска від American International School&University, яка сповіщала про те, що тут буде приватна школа. Відповідну ліцензію вже отримано.

— Кожен день вони щось там роблять. Фасад завісили чорним, аби ніхто нічого не бачив, — каже Ірина. — Я ніколи активізмом не займалася. Але ми з подругою вирішили, що треба щось і нам робити. Набридло дивитися, як все забирають.

Так у фейсбуці з’явилася група «Садок на Драгоманова 1в» із закликом зупинити руйнування закладу та повернути його у власність громади.

Фото: facebook/ДНЗ Драгоманова 1В

Садочки з возу

Будівля на Драгоманова, 1в має довгу і заплутану історію. ДНЗ на цьому місці передбачений проектом забудови мікрорайону 5-А житлового масиву Позняки. Земельні ділянки під забудову отримала компанія «Київміськбуд». Кошти на зведення дитячого садка мало виділити місто.

Об’єкт включили до Програми економічного і соціального розвитку Києва у 2012 році. Такий само рядок з’явився і в бюджеті Києва – 2012. Загальний обсяг фінансування передбачався в розмірі 57,6 млн грн., а побудувати заклад мали протягом 2013 року.

На цьому оптимістична частина історії закінчується. Як повідомили в прес-службі «Київміськбуда», кошти на будівництво не виділяли: компанія пропонувала включити об’єкт до Програми економічного і соціального розвитку Києва у 2013 році, потім у 2014-му. Але питання не вирішувалося. До речі, крім садочка на Драгоманова, та ж доля спіткала ще два об’єкти Київміськбуда — ДНЗ у другому мікрорайоні Позняків (він і досі не збудований — ред.) та шостому мікрорайоні «Осокорків-Північних». Згідно з програмою економічного та соціального розвитку Києва в 2012 році їх будівництво теж мало б здійснюватися за гроші з бюджету. На це місто планувало виділити 33,6 млн грн. та майже 33 млн грн. відповідно.

Того ж року забудовник отримав пропозицію від підприємств-інвесторів щодо будівництва дитячих садків за власні кошти без залучення бюджетних. Про це він наприкінці 2014-го сповістив міську владу, попросивши дозволу укласти інвестиційні договори та в зв’язку з цим виключити ці об’єкти соціальної інфраструктури з програми економічного та соціального розвитку Києва. Спротиву ідеї ніхто не чинив. За місяць Департамент економіки та інвестицій надав згоду. Таким чином державний садок перестав існувати навіть у планах, а його місце зайняв приватний.

Фото: facebook/Кристина Карчевская

Щодо пайової участі в розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури по об'єктах, збудованих у 5-А мікрорайоні житлового масиву Позняки та у 6-му мікрорайоні житлового масиву Осокорки-Північні, то, як кажуть у пресс-службі «Київміськбуда», кошти за відповідними договорами були виплачені. Суму в компанії не озвучили.

Справи пришвидшились. У березні 2015 року Київміськбуд уклав угоду з ТОВ «Акцент-Новотел» (цікаво, що компанія була створена напередодні в лютому) на передачу функцій замовника з будівництва дошкільних закладів у 5-А мікрорайоні Позняків та шостому мікрорайоні «Осокорків-Північних». Влітку відзвітувався про роботи з облаштування фундаменту двох дитячих садків, а за рік — про введення в експлуатацію об’єктів. Обидва розраховані на 220 місць. Збудовані садочки на вулиці Драгоманова, 1в та на вул. Єлизавети Чавдар, 11-а були оформлені в приватну власність інвестора в 2016-му. І знову життя біля них ніби завмерло.

Тож мешканці почали звертатися до депутатів Київради від Дарницького району, аби з’ясувати, що відбувається. Питання про садки час від часу виринали на засіданнях постійної комісії з власності та комісії з освіти Київради. Але все лишалось, як є.

З рук у руки

Історія отримала продовження восени 2018 року, коли на сесії міської ради товариству «Акцент-Новотел» надали в оренду дві земельні ділянки під садками. Ділянку на вулиці Єлизавети Чавдар компанія отримала в оренду на три роки, а на вулиці Драгоманова — на 15 років.

Фото: Google Maps

На момент голосування депутатами за відповідні проекти рішень засновником ТОВ «Акцент-Новотел» значився кіпрський офшор «Thurtell Investments limited». Кінцевий бенефіціар не розкритий. Ця ж компанія, до речі, є серед засновників ТОВ «Гранд Лоул» (будувала скандальний житловий будинок на вулиці Кіквідзе). У Державному реєстрі фізичних та юридичних осіб її керівником зазначений Олександр Семеніщев. На місцевих виборах 2015 року він був кандидатом у депутати в Полтавську облраду від «Опозиційного блоку».

Після того наступних кроків для викупу садків місто не зробило. Зате три місяці тому корпоративні права компанії «Акцент-Новотел» викупив новий інвестор. Ним став бізнесмен, президент Української асоціації виробників електротехніки Олександр Громико. Тоді й почалося пожвавлення на території садочку. А разом з ним протистояння між мешканцями мікрорайону та власником.

— Ми хотіли вже і дорогу перекривати. Знаєте, є така акція гніву, коли люди ходять вперед-назад пішохідним переходом. Або з іншими мамами садок оточити, — каже Ірина.

Поки що найактивніші учасники групи надсилають запити до різних інстанцій, створили петицію, аби відстояти садок, спілкувалися з заступником голови київської державної адміністрації при посередництві депутата Київради Ігоря Мірошниченка, який є одним з авторів проекту рішення про викуп садка.

Активність батьків можна зрозуміти. Через дорогу стоїть інший дитячий садок — комунальний. Його в 2015 році відкривав київський міський голова Віталій Кличко. На початку 2018 року в дошкільному закладі було зареєстровано 378 дітей, а в 2019 — 329. Хоча за проектною потужністю він розрахований лише на 240 місць. Станом на кінець травня кількість заявок до цього садка в системі електронного запису дітей до закладів дошкільної освіти найбільша серед усіх ДНЗ Позняків — 1122 особи. Загальна ж кількість заявок, поданих до дитячих садків на Позняках, становить 10270.

Фото: facebook/ДНЗ Драгоманова 1В

Мережа дошкільних навчальних закладів Києва не витримує навантаження. Показник укомплектованості дев’яти садків району перевищують норми в півтора рази і більше. Найгірша ситуація із забезпеченням закладами дошкільної освіти склалася в третьому, четвертому, восьмому та одинадцятому мікрорайонах Позняків. А ось в мікрорайоні 5-А функціонуючих ДНЗ немає взагалі.

— В садочки, яких поблизу три, — черги. Школа, в яку ходить моя старша донька, скоро взагалі по шитому розійдеться. З нового навчального року там планують дев’ять перших класів, — каже Ірина.

Дарницький район — один з найбільших у Києві. За минулий рік забудова тут стала щільнішою: у 2018-му завершено будівництво та введено в експлуатацію 13 житлових будинків на 3 563 квартири. Натомість у районі, де мешкає більше 340 тис. осіб, з’явився лише один комунальний ДНЗ — дитячий садок № 315. На початку цього року він був укомплектований на третину більше за свою проектну потужність. Крім того, протягом минулого року в Дарницькому районі відкрилися ще три приватні заклади освіти.

— За великим рахунком місто в першу чергу зацікавлено в тому, щоб люди мали можливість отримати освітню послугу, — каже радник заступника голови КМДА Андрій Мирошніченко. — І не обов’язкво все робити комунальним. Є й інші шляхи. На сьогодні ми почали частково фінансувати перебування дітей в приватних садочках. Люди можуть отримати компенсацію - ту суму, яку місто витрачає на дитину за перебування в комунальному закладі.

Наразі розмір компенсації складає близько 2500 грн на місяць. І, зокрема, на Позняках, за даними Дарницької райдержадміністрації, станом на травень 2019 року укладено 28 договорів щодо її отримання. Проте ця сума — краплина в морі, якщо раптом власник приватного закладу вирішує встановити плату, приміром, більш як 20 тис. грн. на місяць.

Фото: petition.kyivcity.gov.ua

Друзі по нещастю

Про невідповідність темпів зростання комерційної житлової забудови та розвитку соціальної інфраструктури не говорить тільки лінивий. І якщо подивитися на історію дитячих садків, що були відкриті останніми роками, то без участі громади справа з місця часто не рухалася. Так само, приміром, трапилося з ДНЗ у ЖК «Милославичи» на Троєщині. Його історія подібна до історії садка на Драгоманова.

Забудовнику ДБК-4 було виділено 15 га під комплексну забудову 20-го мікрорайону житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у 2008 році. Коли компанія почала продавати житло, то рекламувала його зокрема й тим, що місцеві жителі отримають садок та школу. На те, щоб змусити забудовника виконати свої обіцянки з приводу садка, у мешканців мікрорайону пішло три роки. Школи й досі немає.

Історія боротьби за садочок почалася з паркінгу, який мав би бути відповідно до проекту забудови ділянки. Але замість нього компанія вирішила поставити ще один будинок.

— Ми почали блокувати будівництво, бо норми по щільності населення в нас перевищені в рази, — розповідає Максим Рибалко, активіст з ініціативної групи «Милославичи». — Писали всюди, врешті достукалися до Кличка, який приїхав до нас.

Тоді було прийняте компромісне рішення: якщо компанія будує цей будинок, то хай нарешті почне будувати і садок, який мав би бути від самого початку. Але зводити об’єкт соціальної інфраструктури ДБК-4 не поспішало. Вони нібито сплатили пайову участь і не хотіли будувати заклад за власні кошти, чекаючи, що їх виділить місто. Тож знову довелося вдатися до активних дій.

— Ми писали купу звернень по всіх інстанціях, постійно влаштовували мітинги. Нарешті ми їх додушили. Але коли об’єкт був готовий, то дізналися, що вони хочуть зробити його приватним. Їх аргументи ті самі — ми збудували його за власні кошти, виплатили пайові внески, можемо розпоряджатися ним на свій розсуд, — каже Максим. Далі були виїзні мітинги під КМДА разом з дітьми з вимогою зробити садочок комунальним. На найбільшу акцію під міською держадміністрацією зібралася сотня людей. І знову звернення в Київраду, в департаменти, в генеральну прокуратуру і навіть до президента.

— Все це вкупі мало ефект і забудовник передав об’єкт, який експертиза оцінила у 71,5 млн грн., у комунальну власність. З нашого досвіду, якщо громада хоче добитися свого, то допоможуть тільки активні дії. Має бути максимальний резонанс — мітинги, ЗМІ, будь-які методи, які звертають на себе увагу, кооперація з місцевим депутатом від району та райдержадміністрацією. Бо врешті-решт якщо цього не робити, вони просто загодують обіцянками і все, — каже він.

Але замість безоплатної передачі дитсадка в комунальну власність місто по суті «викупило» його у забудовника в рахунок майбутніх пайових внесків на розвиток інфраструктури. Рішення про зменшення пайової участі «ДБК-Партнер» було прийнято в жовтні 2017-го.

Фото: facebook/ДНЗ Драгоманова 1В

Купи садок

Діалог між мешканцями 5-А мікрорайону Позняків та новим власником садочку на Драгоманова теж не складався.

— Що означає «повернути» в комунальну власність? — каже Олександр Громико. — Ці об’єкти були побудовані приватним інвестором і жодної копійки державних грошей на це не використано. Київміськбуд виступив лише підрядником. Потім у інвестора виникли фінансові проблеми і я нещодавно викупив корпоративні права «Акцент-Новотел». Міністр освіти, наприклад, цілком підтримує інвестиції в приватні дитячі садки та школи, вимагаючи від мерів міст максимально цьому сприяти і швидко видавати ліцензії. Я був впевнений, що всі місцеві жителі радітимуть перетворенню довгобуду в передовий освітній заклад.

Можливо, воно так і було б. Але навчання в закладі для дітей від 3 до 5 років (перебування з 8.00 до 13.30, як повідомляють на одному з сайтів школи) коштуватиме $12 тис. на рік.

— Я народила третю дитину і все ще чекаю на садок, а мені кажуть: «Плати тисячу доларів на місяць, і ходи. Ми зовсім не на це розраховували. І я не одна така”, — каже Ірина.

Місцеві жителі не збираються здаватися.

— У нас є 15-20 людей, які готові виходити на акції більш-менш постійно. Багато хто ще навіть і не знає, що відбувається. Ми цю справу не закинемо. Мешканці Конча-Заспи та Козина сюди не приїдуть. А якщо вирішать розвалити садок і втулити ще один будинок, то хай тільки спробують, — говорить Ірина.

Тим часом місто вже звернулося до власника об’єктів з пропозицією провести переговори щодо їх викупу — Олександр Громико розмовляв з заступником голови київської держадміністрації. В середині травня з представником Акцент-Новотел спілкувався і голова Дарницької РДА.

— Враховуючи майбутні вибори і великий дефіцит в комунальних садках мене переконали продати один садок у міську власність, — каже Олександр Громико.

Мова йде про ДНЗ на вулиці Єлизавети Чавдар. Для тих, хто розраховує на викуп садка на Драгоманова, новини не такі втішні. За словами пана Громико, якщо все пройде рівно, то не виключено, що місто викупить й інший об’єкт, але вже наступного року і з ремонтом, оскільки бюджетні кошти обмежені.

Фото: facebook/ДНЗ Драгоманова Ігор Мірошниченко

Проте в якості наступного кроку треба подолати неабиякі перепони, зокрема, проголосувати за рішення про викуп на сесії Київради, опрацювати юридичний механізм викупу і звичайно домовитися про ціну. Якою ж вона буде, можна тільки здогадуватися. Приміром, кошторисна вартість будівництва дитячого садка №315 складала 119,3 млн грн. «Я впевнений, вони (власник – ред.) готові продати за 160 млн грн. два об’єкти. Але наразі бухгалтерія вивчає вартість будівництва через документи Київміськбуда і вартість купівлі, для того щоб юридично не було до міста претензій», — каже Ігор Мірошниченко.

У травні питання про викуп об’єктів на вулицях Єлизавети Чавдар і Драгоманова до комунальної власності вже виносили на сесію Київради, але воно не набрало потрібної кількості голосів. У червні має відбутися ще одне голосування.

А поки що в будівлі на Драгоманова, 1в, що за проектною документацією має бути дитячим садком, і далі ведуться ремонтні роботи. 1 вересня там планують відкривати приватну Американську школу.