Як Київ цього року вирішуватиме проблему з садочками та школами

Навчальні заклади у столиці переповнені так давно, що, здається, усі вже й звикли. Черги у понад 3 тисячі дітей до садочків та школи, де діти навчаються у коридорах, - така київська освіта . Хоча за останні чотири роки черга у дитсадки скоротилися на 12 тисяч, але у деяких районах ситуація залишається дуже складною. Наприклад, у Дарницькому районі не вистачає 34 навчальні заклади. LB.ua розповідає, що і де планує будувати міська влада цього року.

Фото: infoportal.kiev.ua Парк 'Позняки'

Жителька Києва Наталя Федотова переїхала на столичні Позняки 2009 року, тут у родини три роки тому народився син. Коли Антону було дев'ять місяців, Наталя записала його у чергу до садочка №550 - єдиного комунального закладу поблизу дому. І не встигла. У цьому мікрорайоні можна потрапити до садочку, хіба що записавши дитину одразу після народження. Це якщо пощастить, бо навчальні заклади тут переповнені. Наприклад, у садку №550 зараз виховується 414 дітей, а розрахований він на 260.

Наталя вирішила вийти на роботу після декретної відпустки, тому більше чекати не могла. Антона віддали до приватного садочка біля дому, бо возити дитину в комунальний заклад в інших районах родині незручно. Сімейному бюджету це обходиться у 8 тисяч гривень щомісяця.

Фото: youtube.com Дитячий садочок N.550 м. Києва

Антон Федотов - один з 3126 дітей від 3 до 5 років, які чекають у черзі на зарахування до садочків. Родині Федотових до того ж “пощастило” жити у районі з найбільшою кількістю учнів та вихованців дитсадків та переповненими навчальними закладами. Середня наповнюваність класів у Дарницькому районі - 33 дитини.

Місто хоча і стало будувати більше навчальних закладів протягом останніх років, але забудовники нових районів швидші. Протягом чотирьох років у Києві побудували або повністю реконструювали сім шкіл та 22 дитсадки, що, за підрахунками влади, дозволило скоротити чергу у садочки на 12,6 тисяч місць. Лише у 2018 році місцева влада створила 3085 місць у садочках. Минулого року побудували школу на Осокорках, садочок на Позняках та ще чотири ДНЗ відремонтували. На будівництво, реконструкцію шкіл та садочків цього року обіцяють витратити 1,7 млрд грн.

Фото: babysad.kiev.ua Дитсад 'Тімка' на Позняках

Чому цього мало і місто не встигає? Як уже пояснював LB.ua, це пов'язано з тим, що нинішня система фінансування неефективна. Навчальні заклади будує місто, забудовники ж - сплачують податок на інфраструктуру (пайову участь). Ці кошти перераховують до бюджету розвитку столиці, а звідти вже розподіляють на школи і садочки. Однак цих грошей зазвичай не вистачає (забудовники мають тенденцію заборговувати, їм часто списують пайову участь, якщо вони самі будують об'єкти інфраструктури). Тому на школи і садочки місто змушене шукати кошти і у загальній казні і, як бачимо, не завжди знаходить. Тоді влада шукає інші рішення - як варіант, запровадити першочергове зарахування до садочків для киян.

Щасливчики

Попри те, що загалом місць у садочках бракує, а у деяких школах класи облаштовують у коридорах, це все ж не описує ситуацію у всіх районах столиці. Навчальні заклади наповнені нерівномірно, у деяких районах класи пустують.

До прикладу, у школах Печерського району є 25% вільних місць, хоча садочки заповнені на 117%. Зараз проводиться реконструкція у ліцеї “Лідер” №171 та запланований ремонт у школі №5 та садочку №325. Під час цих реконструкцій у закладах збільшать кількість місць. “Тому у Печерському районі нагальна потреба забезпечення об'єктами соціальної інфраструктури відсутня”, - кажуть у Райдержадміністрації (РДА).

Фото: kyivcity.gov.ua Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер»

Вистачає садочків і на Солом'янці. “Мережа закладів дошкільної освіти району в цілому задовольняє потреби громадян на доступність дошкільної освіти. Середня наповнюваність закладів дошкільної освіти району становить 117%”, - кажуть в РДА. Найбільш переповнені садочки у районах новобудов - вулиць Кадетський Гай та Липківського. Теж саме стосується шкіл - у нових районах вони перевантажені на 109% - 181% (школа №318). 2019 року після ремонту відновить роботу садочок на Тупікова, 27, та садок №306, зараз продовжують добудовувати приміщення у школі №22.

Є вільні місця також у школах Подільского району, де у середньому навчається 27 учнів у класі (рекомендована норма - до 30), а у школах Виноградара, де найбільш щільна забудова, - до 30. У РДА скаржаться, що “практично всі” садочки переповнені, однак “Освітня карта Києва” показує, що це не зовсім так. Наприклад, якщо садочок № 8 "Плай" заповнений на 148%, то 72-ий - на 66%, тобто тут ще є 85 вільних місць. Нових закладів у районі не будуватимуть, зате минулого року відремонтували садочок №486.

Терпимо переповнені

У тих районах, де навчальні заклади заповнені на 100%, попереджають: це ненадовго, адже через стрімку забудову за кілька років школи і садочки тріщатимуть.

У Шевченківському районі на одне місце у першому класі претендує одна дитина, а садочки укомплектовані на 119%. Однак у РДА уже передбачають переповнені школи у наступні чотири роки, адже активно забудовуються мікрорайони на вулицях Українська, Новоукраїнська, Степана Руданського, Табірна, Жабаєва Жамбила, Салютна, Щербаківського, проспекту Перемоги, Дмитрівська та Павлівська. У Шевченківському районі минулого року нічого не звели і цього не будуватимуть.

У Дніпровському районі школи завантажені на 107%. Найбільше - школа №327 (заповнена на 273%) на вулиці Миколайчука та №103 (на 287%) на вулиці Алма-Атинська, тобто там навчається майже утричі більше дітей, ніж планувалося. Разом з тим у районі є наполовину заповнені школи. Садочки найбільш перевантажені у нових мікрорайонах “Стара Дарниця”, “Дарницька площа”, “Лівобережний”, “Соцмістечко”. У Старій Дарниці цього року реконструюють школу №42, яка після розбудови зможе прийняти 1080 учнів. Проблемній Троєщині також обіцяють нову школу на 1080 місць до 2021 року у 20-му мікрорайоні та садочок у 24-ому мікрорайоні. Загалом у Дніпровському районі запланували до 2020 року провести реконструкцію семи шкіл та двох садочків.

Фото: Диана Буцко Переповнений клас у гімназії N179 м. Києва

На Оболоні школи заповнені на 110%, садочки традиційно переповнені у нових районах. Наприклад, у ДНЗ №65 на 100 місць виховується 152 дитини, у 13-ому мікрорайоні - на сотню місць 157 дітей. У районі минулого року було реконструйовано садок №260, на 2019 заплановано ремонт у ДНЗ №436 та №593, а також у гімназії-інтернаті №299.

Деснянському району не вистачає трьох шкіл та двох садочків. Однак у планах на 2019 рік їх немає. Минулоріч у спеціалізованій школі №23 добудували блок, але поки у ній все рівно навчаються втричі більше дітей, ніж проектувалося. Найбільш переповнені садочки у районі - №300 (142% наповнюваності) та №770 (143%).

Коли не вистачає 34 навчальних закладів

Кому пощастило найменш - так це Голосіївському та Дарницькому районах. Про проблеми у цих районах ми вже детально писали. З тих пір дещо таки збудували.

У Голосіївському районі минулого року запрацював садочок №106, відремонтували ДНЗ №241 та ще триває реконструкція у садочку №658. У школи №151 з'явиться ще один комплекс, прибудову цього року також обіцяють гімназії №59. Однак у найбільш проблемному мікрорайоні Теремки-2 так нічого і не змінилося.

На Теремках-2 за 19 років побудували 13522 квартир, але жодного комунального навчального закладу. “Мережа шкіл вже не може прийняти дітей, які мешкають у цих районах”, - скаржаться у РДА.

Ініціативна група батьків вимагала побудувати сім садочків та п'ять шкіл. Це звернення розглядала Київрада та навіть давала спеціальне доручення КМДА розібратися з ситуацією у мікрорайоні. По-перше, викупити у забудовників приватні заклади. На засіданні бюджетної комісії Київради представник компанії “Ліко-холдинг” заявив, що забудовник не продаватиме свої три заклади. Натомість інша компанія “Аркада” погодилася передати місту новий садок, розповіла активістка Світлана Сторощук. КНУ імені Шевченка також не погодився віддати місту свій садочок, розрахований для дітей працівників вишу. По-друге, Київрада пропонує оформити три земельні ділянки для будівництва навчальних закладів (школи на Симоненка, 3, і двох шкіл та двох садочків на Академіка Глушкова, 6). Ще раніше батькам вдалося відстояти землю для дитсадка на вулиці Вільямса, якою розпоряджався Нацбанк. Таким чином мікрорайон може отримати чотири садочки та три школи. Але хто зна, коли саме. Поки ані детальні плани територій не затвердили, ані грошей не виділили.

Фото: Макс Требухов

Якщо здається, що гірше вже нема куди, то згадайте Позняки та тамтешні хмарочоси. Навчальні заклади тут хоч і будують, та все мало й мало. 2018 року ввели в експлуатацію новий садочок №315 на Позняках та школу на Осокорках, але це крапля в морі дітей.

У садочках не вистачає 8102 місць, а у школах - 15993. За підрахунками РДА, у Дарницькому районі треба збудувати 18 садочків на 240 місць та 16 шкіл на 1080 місць. Однак цього року район тріщатіме і далі, адже введення в експлуатацію нових закладів не планується. Зате після реконструкції відновлять роботу садочки №345 та №652. У грудні Київрада також погодила будівництво школи у районі Позняки-4, яку відстоювали батьки. Зараз там є лише одна Слов'янська гімназія, в якій навчаються майже 2 тисячі дітей замість 1240.

Тим часом Наталя Федотова з сином Антоном все ще стоять у черзі до комунального садочка. Наталя має надію, що там з'являться місця чи незабаром на Позняках побудують нові заклади.

“Ми сподіваємося, що місця з'являться, і будемо цьому дуже раді, але не впевнені що це станеться”, - каже Федотова. Через три роки родині доведеться думати про вже про іншу проблему - школу, яка поки що у мікрорайоні одна й та переповнена.