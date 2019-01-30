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Суд по делу о смертельном харьковском ДТП перешел к дебатам

Заседание назначено на 6 февраля.

Суд по делу о смертельном харьковском ДТП перешел к дебатам
Елена Зайцева и Геннадий Дронов
Фото: NewsRoom

Киевский районный суд Харькова закончил судебное разбирательство по делу о ДТП с шестью погибшими и объявил о переходе к стадии дебатов. Об этом сообщает "Медиапорт".

Первые дебаты по уголовному делу назначены на 6 февраля.

На сегодняшнем заседании суд рассмотрел ходатайства адвоката обвиняемого Геннадия Дронова на отвод экспертов Харьковского научно-исследовательского института им. Бокариуса, это ходатайство не было удовлетворено.

На прошлой неделе судзаслушал дополнительные ходатайства участников процесса перед тем, как перейти к дебатам.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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