Суд по делу о смертельном харьковском ДТП перешел к дебатам

Киевский районный суд Харькова закончил судебное разбирательство по делу о ДТП с шестью погибшими и объявил о переходе к стадии дебатов. Об этом сообщает "Медиапорт".

Первые дебаты по уголовному делу назначены на 6 февраля.

На сегодняшнем заседании суд рассмотрел ходатайства адвоката обвиняемого Геннадия Дронова на отвод экспертов Харьковского научно-исследовательского института им. Бокариуса, это ходатайство не было удовлетворено.

На прошлой неделе судзаслушал дополнительные ходатайства участников процесса перед тем, как перейти к дебатам.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.