В Кременчуге упавшая сосулька тяжело травмировала подростка

Фото: pl.npu.gov.ua Упавшая сосулька тяжело травмировала подростка

В Кременчуге 16-летнего подростка травмировала сосулька, упавшая с крыши. Парня госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

О случившемся в полицию сообщили медики, которые госпитализировали пострадавшего на проспекте Свободы, 124. Судя по опубликованному фото, сосулька снесла также и часть рекламной конструкции на фасаде здания.

Пострадавший подросток находится в тяжелом состоянии, у него перелом костей черепа и внутренне-мозговая гематома.

Напомним, в начале января упавшая глыба льда проломила крышу припаркованного автомобиля в центре Киева.