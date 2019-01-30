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В Кременчуге упавшая сосулька тяжело травмировала подростка

Упавшая сосулька тяжело травмировала подростка
Фото: pl.npu.gov.ua
Упавшая сосулька тяжело травмировала подростка

В Кременчуге 16-летнего подростка травмировала сосулька, упавшая с крыши. Парня госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

О случившемся в полицию сообщили медики, которые госпитализировали пострадавшего на проспекте Свободы, 124. Судя по опубликованному фото, сосулька снесла также и часть рекламной конструкции на фасаде здания.

Пострадавший подросток находится в тяжелом состоянии, у него перелом костей черепа и внутренне-мозговая гематома.

Напомним, в начале января упавшая глыба льда проломила крышу припаркованного автомобиля в центре Киева.

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