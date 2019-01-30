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В РФ задержан украинский кикбоксер Оленчик по делу об убийстве в Киеве (обновлено)

С 2017 года Вадим Оленчик находился в розыске.

Сотрудники Интерпола задержали в российском Санкт-Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, с 2017 года находившегося в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.

Задержание Вадима Оленчика
Фото: fontanka.ru
Задержание Вадима Оленчика

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Задержан гражданин Украины Вадим Оленчик 1995 года рождения, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), частью 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)", - рассказал собеседник.

По его информации, Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному району Санкт-Петербурга.

"Правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании через НЦБ Интерпола МВД России", - добавил источник.

Официальной информацией по этому поводу пока нет.

Обновление. Украина готовит документы на экстрадицию украинского спортсмена Вадима Оленчика, который находился в международном розыске за убийство и угон автомобиля в Киеве. Об этом рассказал представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, пишет "РБК-Украина".

"Мы получили информацию о задержании Оленчика по линии Интерпола. Готовим документы на его экстрадицию в Украину. Готовим документы - как только состоится, и мы сразу сообщим. Это может произойти в ближайшее время", - рассказал Тракало.

Напомним, в сентябре прошлого года в Украине по запросу РФ задержали и арестовали экс-владельца российского банка.

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