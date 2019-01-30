В киевском метро за прошлый год зарегистрировали 781 преступление

Подозрение вручили 247 гражданам, 20 из которых попали за решетку.

В Киевском метрополитене в 2018 году зарегистрировали 781 преступление. 310 уголовных производств, начатых по данным фактам, были раскрыты.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления Национальной полиции в Киеве, предоставленные по запросу LB.ua.

Чаще всего в метро воровали - 390 раз (раскрыли 43 кражи). Вторым по "популярности" преступлением стало ношение наркотиков без цели сбыта - по этой статьей зарегистрировали 202 уголовных производств, раскрыли - 179. Кроме того, полицейский 56 раз находили у пассажиров метро оружие или боеприпасы (29 производств раскрыто). Грабежей за год в метро было 11, девять из них раскрыли.

В 2018 году на территории метрополитена умерли пять человек.

Также в метрополитене за год поймали 21 гражданина в розыске.

В целом за 2018 год управление полиции в метрополитене сообщило о подозрении 247 лицам, 20 из них после этого были арестованы.

Напомним, что в 2018 году Киевский метрополитен перевез 496,1 млн пассажиров. Это на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда пассажиропоток превысил 498 млн человек.