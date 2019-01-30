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Кабмин запускает услугу для молодых родителей "е-малыш"

На сегодня правительство уже внедрило 118 электронных услуг.

Кабмин запускает услугу для молодых родителей "е-малыш"
​Семьи с новорожденными смогут оформить документы на ребенка в режиме онлайн.
Фото: twitter.com/UNICEF_UA

Кабинет министров вводит еще одну электронную услугу для молодых родителей, услуга будет называться "Е-малыш".

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Правительство внедрит электронную услугу е-малыш. Семьи с новорожденными смогут оформить документы на ребенка, пособие, другие документы в режиме онлайн. Наша главная цель - помочь родителям, чтобы украинцев было больше", - написал он в своем микроблоге Twitter.

По его словам, на сегодня правительство уже внедрило 118 электронных услуг. В этом году планируется запуск еще около 50.

Напомним, ранее на заседании Кабмин также утвердил порядок возмещения стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет по программе "муниципальная няня". В 2019 году эта сумма составит 1626 гривен.

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