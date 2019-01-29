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В Киеве из окна Софийского собора выпал мужчина

Пострадавший госпитализирован с травмой головы.

В Киеве из окна Софийского собора выпал мужчина
Фото: Сергей Нужненко

В центре Киева из окна здания Софийского собора по адресу Владимирская, 24 выпал мужчина.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около полудня.

Как рассказали в полиции, мужчина выпал из окна второго этажа. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

Правоохранители опрашивают свидетелей происшествия. Пока неизвестно, это был несчастный случай или попытка суицида. Личность пострадавшего устанавливается.

Напомним, ранее во Львове 16-летний школьник погиб, выпав из окна шестого этажа.

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