В зоне ООС неизвестные застрелили российского боевика, открывшего огонь по местным жителям
В зоне ООС неизвестные застрелили российского боевика, открывшего огонь по местным жителям
Публикационный пожар
Публикационный пожар
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
​Кризис в НАОМА: можно ли раскачать лодку с пробитым дном?
​Кризис в НАОМА: можно ли раскачать лодку с пробитым дном?
Порошенко объявил о выдвижении на второй срок
Порошенко объявил о выдвижении на второй срок
Из Москвы в Венесуэлу вылетел большой самолет без пассажиров, - СМИ
Из Москвы в Венесуэлу вылетел большой самолет без пассажиров, - СМИ
Подервянский пришел на форум Порошенко, чтобы в Украине не появилась "северная лисичка с пушистым хвостиком"
Подервянский пришел на форум Порошенко, чтобы в Украине не появилась "северная лисичка с пушистым хвостиком"
Медведчук хочет сделать Донбасс автономным регионом с правительством и парламентом
Медведчук хочет сделать Донбасс автономным регионом с правительством и парламентом
ГлавнаяОбществоЖизнь

Суд в России заочно арестовал лидера С14 Карася

Его обвиняют в нападении на посольство и надругательстве над флагом РФ.

Суд в России заочно арестовал лидера С14 Карася
Евгений Карась
Фото: Макс Левин

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Евгения Карася - одного из фигурантов дела о нападении на российское посольство в Киеве в сентябре 2016 года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Карасю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) и по ст. 329 УК (надругательство над государственным флагом РФ).

Карась - лидер националистической организации С14.

Напомним, ранее правительство РФ включило в санкционный список владельца галереи искусств Евгения Карася, по всей видимости, ошибочно приняв его за лидера С14.

В начале января Следственный комитет РФ также открыл два уголовных дела по фактам нападений на свои представительства в Киеве в 2018 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также