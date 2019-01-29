Школьникам засчитают результаты TOEFL и IELTS как итоговую аттестацию

Министерство образования и науки Украины опубликовало перечень международных языковых экзаменов, результаты которых могут быть зачтены как оценка по государственной итоговой аттестации по иностранному языку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2019 году впервые определено количество баллов (оценка), которое должен набрать ученик для зачисления сертификата для оценки ГИА.. Если уровень соответствует требуемому, то в документ об образовании выставляется 12 баллов за аттестацию по иностранному языку. В то же время международные сертификаты языковых экзаменов не засчитываются как оценка по ВНО.

Ученики 9 классов, изучали иностранный язык на уровне стандарта, могут причислить международный экзамен уровня А2 и выше, а для классов с углубленным изучением - В1 и выше. Сертификат или диплом должен быть 2018 или 2019 (до дня проведения аттестации). Для зачисления ученик должен обратиться с соответствующим заявлением к своему учебному заведению и предоставить копию сертификата.

Ученики 11-х классов, изучающие иностранный язык по уровню стандарт, могут засчитать международный экзамен уровня B-1 и выше, а для классов с углубленным изучением иностранных языков - В-2 и выше. Сертификат или диплом должен быть получен 2018 или 2019 (до 28 мая 2019 года по английскому языку, до 27 мая 2019 года - по немецкому и французскому языкам).

Полный список тестов, которые засчитываются в итоговой аттестации, а также шкала перевода баллов в оценки, опубликована на сайте министерства.