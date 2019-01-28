Начальник отдела Иванковской райгосадминистрации Киевской области разоблачен на взятке в размере 800 долларов США.

Об этом сообщил прокурор Киевской области Максим Киричук.

Чиновник требовал взятку от директора фирмы за принятие положительного решения при рассмотрении документов о предоставлении земельного участка в аренду.

"Сегодня, 28.01.2019 государственный служащий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, по окончании которых будут решаться вопросы сообщение лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, избрание меры пресечения и отстранения от должности.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее в январе за взятки задержана замглавы одной из прокуратур в Киевской области.