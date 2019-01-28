СБУ сообщила о присутствии наемников "ЧВК Вагнера" в Сирии и Судане

Опубликован список из 149 человек, которые принимали непосредственное участие в подавлении протестов в Судане.

Служба безопасности Украины обнародовала документы наемников "ЧВК Вагнера", которые подтверждают - это тайный отряд Главного управления Генштаба Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Россия продолжает цинично врать, пытаясь оправдать свои преступления, совершаемые по всему миру. Кремль не перестает «орать», что его вооруженные подразделения ГУ ГШ ВС РФ не защищают диктаторские режимы в Судане, Сирии и не причастны к убийству журналистов в ЦАР, которые пытались пролить свет на их «засекреченную» деятельность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 января СБУ обнародовала материалы, которые свидетельствуют, что российские наемники и вооружение направляются в Судан и другие страны региона непосредственно авиацией Министерства обороны РФ по заказу ООО «М Инвест» - коммерческой структуры "повара Путина" бизнесмена Евгения Пригожина. Более того, именно через ООО «М Инвест» осуществлялся заказ билетов для "пассажиров" этих авиарейсов 223 летного отряда Минобороны РФ, которыми оказались сотрудники ЧВК "Вагнер".

"С августа по декабрь 2018 года самолетами Ту-154М (бортовые номера RA-85041, RA-85155) в Судан, ЦАР и другие африканские страны на ротационной основе были переправлены 1012 «ихтамнетов», чьи билеты, персональные и паспортные данные сегодня есть в распоряжении СБУ", - говорится в сообщении.

СБУ также опубликовало первый список из 149 человек, которые принимали непосредственное участие в подавлении демократических протестов в Судане в начале 2019 года.

"Анализ паспортных данных более 1 тыс. сотрудников «ЧВК Вагнера» свидетельствует, что подавляющее большинство документов российских наемников оформлялось централизовано в Москве подразделением Федеральной миграционной службы РФ, который также выдавал документы прикрытия и для офицеров ГУ ГШ ВС РФ «Петрова» и «Боширова» - исполнителей химической атаки в британском Солсбери. При этом, номера паспортов нескольких сотен «вагнеровцев» также отличаются между собой только последними цифрами. Серия и номера загранпаспортов наемников «ЧВК Вагнера», а также место их оформления еще раз подтверждают - это тайный отряд внештатных убийц ГУ ГШ ВС РФ. Остается только услышать от официальных лиц РФ, какой именно «шпиль» в Судане или ЦАР они посещали", - отметил глава СБУ Василий Грицак.

СБУ также установила, что в состав африканских ротаций "ЧВК Вагнера" российской военной разведкой направлялись и граждане из других стран: Беларуси, Молдовы, а также поддерживаемых Россией самопровозглашенных "республик".

"Кроме этого, имеющаяся информация свидетельствует о целевом наборе в суданскую "командировку" предателей Украины из числа жителей временно оккупированного Крыма, которые в награду за содействие российскому агрессору получили гражданство РФ. Также установлено, что одним из направлений пополнения ЧВК «Вагнера» является привлечение российскими спецслужбами близких родственников российских наемников. В общей сложности СБУ задокументировано свыше 112 человек, для которых «российский бизнес на крови» стал семейным делом", - сообщили в спецслужбе.

Отмечается, что свыше 90% африканского контингента наемников в 2014-2015 годах принимали участие в военной агрессии против Украины, в частности - штурмах Луганского аэропорта и г. Дебальцево.

Также установлено, что с конца 2018 года активизированы работы по созданию в Судане "пункта военно-технического обеспечения ВМФ РФ" с участием бывших офицеров ВМС Украины, которые весной 2014 года перешли на сторону российских оккупантов и сейчас проходят военную службу в составе Черноморского флота ВМФ РФ.

Напомним, ЧВК Вагнера связывают с так называемым «поваром Путина» Евгением Пригожиным, который также владеет одним из крупнейших медиа-холдингов России, возникшим на базе «фабрики троллей».

Ранее Bloomberg сообщал о работе наемников "повара Путина" в 10 странах Африки.