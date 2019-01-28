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В Одессе на остановке нашли две тротиловые шашки

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

В Одессе на остановке нашли две тротиловые шашки
Тротиловые шашки
Фото: od.npu.gov.ua

В Киевском районе Одессы на остановке общественного транспорта обнаружили две тротиловые шашки.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

О двух подозрительных предметах правоохранителям сообщили граждане. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые оцепили место происшествия и ограничили доступ людей.

"В ходе проверки было установлено, что обнаруженное является взрывчатым веществом - тротилом. Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

Полицейские выясняют, как тротил оказался на остановке общественного транспорта, а также устанавливают причастных к инциденту лиц.

Напомним, ранее в Одессе эвакуировали девятиэтажку из-за подозрительной коробки, в которой оказался хомяк.

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