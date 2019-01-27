Наркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в Киеве

Фото: Киев Оперативный Наркозависимые разбирали мину прямо у подъезда жилого дома

В Киеве в подъезде жилого дома обнаружили разобранную мину. Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".

Согласно сообщению, мину могли оставить наркоманы, искавшие "закладку" с наркотиком.

"По предварительным данным, опасную находку наркозависимые обнаружили вблизи жилого дома, ища закладки с психотропным веществом. Подумали, что закладка внутри, они с этой миной пошли в жилой дом, на бульваре Перова, 9. Прямо там почистили ее от грязи и снега, разобрали и увидели, что внутри ничего нет и просто оставили мину на входе в подъезде", - сказано в сообщении.

Фото: Киев Оперативный Мина на входе в подъезд жилого дома

Жильцы дома испугались такой находке и вызвали полицию, взрывотехников и ГосЧС. Впоследствии оказалось, что в мине отсутствовал запал.

Напомним, сегодня днем в Гааге при взрыве обрушился трехэтажный дом, предварительно причиной взрыва мог стать бытовой газ.