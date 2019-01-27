В этом году отмечают столетие боя под Крутами.

Активисты националистических общественных организаций пришли в центр Киева на марш ко Дню героев Крут. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

Перед шествием возле станции метро "Арсенальная" состоялось воссоздание боя войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал". Участники марша с факелами, флагами, транспарантами пройдут от Арсенальной площади к Аскольдовой могиле - к монументу памяти Героев Крут.

Фото: Олександр Рудоманов Марш памяти Героев Крут

Организаторами акции выступили националистические организации - С14, "Правый сектор", ВО "Свобода". На марше присутствует народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко, Руслан Кошулинский.

Напомним, бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину, и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.

Фото: Олександр Рудоманов Марш памяти Героев Крут

Фото: Олександр Рудоманов Марш памяти Героев Крут