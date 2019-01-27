Активисты националистических общественных организаций пришли в центр Киева на марш ко Дню героев Крут. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Перед шествием возле станции метро "Арсенальная" состоялось воссоздание боя войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал". Участники марша с факелами, флагами, транспарантами пройдут от Арсенальной площади к Аскольдовой могиле - к монументу памяти Героев Крут.
Организаторами акции выступили националистические организации - С14, "Правый сектор", ВО "Свобода". На марше присутствует народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко, Руслан Кошулинский.
Напомним, бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину, и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.