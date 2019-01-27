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В понедельник в Киеве похолодает до -13 градусов

Ветер 5-10 м/с.

В понедельник в Киеве похолодает до -13 градусов
Фото: Макс Требухов

28 января в Киеве переменная облачность, на дорогах гололедица, ветер юго-восточній 5-10 м/с, тепмпература ночью -11...-13 градусов, днем -3...-5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью -4 ...-10 градусов, в Волынской и Львовской областях -1 ...-7 градусов, днем -3...+3 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью -5 ...-10 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью -3 ...-5 градусов, днем -1...+1 градус.

В Трускавце без осадков, температура ночью -4...-6 градусов, днем -1...+1 градус.

В Сваляве без осадков, температура ночью -3 ...-5 градусов, днем +2...+4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью -10...-16 градусов, в Сумской области -13...-18 градусов, днем -5...-11 градусов, в Киевской области -2...-7 градусов, в Житомирской +2...-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью -10...-16 градусов, в Винницкой и Днепропетровской областях -7...-13 градусов, днем -2...-9 градусов, в Винницкой области +2...-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью снег, днем без осадков, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью -5...-11 градусов, днем -2...-8 градусов, на Харьковщине ночью -10...-15 градусов, днем -4...-9 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью -4...-11 градусов, днем -3...+3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью -1...-6 градусов, днем +1...+6 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью -2...-4, днем +4...+6 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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