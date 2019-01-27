Боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне ООС

За прошедшие сутки, 26 января, российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом зафиксировано два случая применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как информируют в штабе ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь по позициям наших защитников из автоматических гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное; из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Широкино; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Невельское; из гранатометов - вблизи поселка Новоселовка Вторая.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелы оккупантов попали позиции украинских военных вблизи поселка Крымское, населенных пунктов Екатериновка, Айдар, Луганское.

По данным разведки, 26 января, четырех оккупантов было уничтожено и двое ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, отметили военные.

Напомним, за вчерашний день на Донбассе зафиксировали два обстрела.