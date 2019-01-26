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В Черном море находится около 50 боевых кораблей РФ, - Минобороны

В том числе - четыре подлодки.

В Черном море находится около 50 боевых кораблей РФ, - Минобороны
В Черном море находится около 50 боевых кораблей РФ
Фото: EPA/UPG

В Черном море находится около 50 боевых кораблей, в том числе 4 подводные лодки Черноморского флота Российской Федерации. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в ответ на информационный запрос УНН.

"Среди них - 17 ракетных кораблей, в том числе 6 носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр". Кроме того, в составе подразделений Береговой охраны пограничных управлений Пограничной службы ФСБ РФ находится до 90 приграничных сторожевых кораблей (катеров)", - рассказали в Минобороны.

По информации военной разведки, эти силы базируются как в оккупированном Крыму на территории Крымской военно-морской базы в городе Севастополь, так и на Новороссийской военно-морской базе - город Новороссийск, Краснодарский край РФ.

Агентство отмечает, что ОКР "Калибр" - российские крылатые ракеты, тактико-технических характеристик которых в открытом доступе нет.

Напомним, 19 января эсминец США вошел в Черное море. Военные РФ заявили, что за действиями эсминца ведет наблюдение сторожевой корабль "Пытливый".

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и Грузия обеспокоены наращиванием Россией военного потенциала в регионе Черного моря.

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