Семи злоумышленникам, напавшим на журналистов “Стопкора”, объявили подозрения

Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Семи злоумышленникам, которые в Киеве напали на журналистов портала "Стоп коррупции" и разбили их машину, объявлено подозрения. Об сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"В настоящее время семи злоумышленникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц). В Голосеевский районный суд города Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что преступление произошло в Голосеевском районе столицы 25 января.

Злоумышленники подрезали автомобиль активистов, осуществлявших общественный контроль за незаконной добычей песка из реки Днепр, силой вытащили пострадавших из автомобиля, повалили на землю, и, применяя слезоточивый газ, оружие и физическую силу, похитили у них личные вещи, технику и денежные средства. После чего разбили автомобиль активистов и скрылись с места преступления.

По результатам оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители установили нарушителей и задержали их. За совершенное молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что полиция задержала девятерых подозреваемых в нападении на журналистов "Стопкора".