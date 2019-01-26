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В нежилом доме в Торецке нашли схрон с 50 гранатами и около 1000 патронов

Оружие передали ГосЧС для утилизации.

В нежилом доме в Торецке нашли схрон с 50 гранатами и около 1000 патронов
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Торецке Донецкой области на чердаке нежилого дома полиция обнаружила тайник с боеприпасами и взрывчаткой. Об этом в Facebook сообщается на странице Операции объединенных сил.

"Правоохранители изъяли 30 шт. РПГ-7, 20 шт. гранат Ф-1, 2 тыс. 918 патронов калибров 5,46 мм и 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Боеприпасы и взрывчатку нашли на чердаке нежилого дома в Торецке в ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению незаконного оборота наркотиков, оружия и взрывчатки, отметили военные.

Все изъятое оружие передали в ГосЧС для утилизации.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, ранее во Львовской области задержали священника с арсеналом оружия. Мужчина оказался ранее судимым уроженцем Российской Федерации.

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