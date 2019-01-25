В Николаеве женщина подделала брендовые часы на 30 млн гривен

Полиция Николаева разоблачила местную жительницу на реализации поддельных часов под логотипами известных мировых брендов.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

В полицию обратились представители брендовых компаний в Украине. Они заявили, что предприниматель реализует часы, только внешне похожие на оригинальные, чем нарушает их авторские права и порочит репутацию, что приводит к убыткам.

"Оказалось, что 43-летняя злоумышленница поставляла качественную подделку в магазин, расположенный в торгово-развлекательном центре Николаева, пока в полицию не начали обращаться представители брендовых компаний в Украине. По предварительной оценке сумма нанесенного ущерба составляет 30 млн гривен", - говорится в сообщении.

В результате следственных действий сотрудники полиции выявили 9 фактов незаконной реализации товара, который поставляла женщина. Правоохранители изъяли 140 часов и направили на экспертизу. По их информации, эти часы являются подделкой.

По факту подделки товаров в полиции открыли уголовное производство по статье "Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара".

Следственным отделением Центрального ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.