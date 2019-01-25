В Киеве умер журналист Николай Бабич

Украинский журналист, заместитель редактора отдела экономических новостей информационного агентства УНИАН Николай Бабич скончался в пятницу, 25 января.

"Сегодня около 17 часов остановилось сердце известного украинского журналиста Николая Ивановича Бабича", - говорится некрологе, опубликованном УНИАН.

"Нам трудно подобрать слова для текста этой новости. Однако мы точно не оставим смерть 48-летнего Николая, который пошел на простую плановую операцию в киевской больнице, без точного установления причины трагедии. Люди не должны умирать от укола с анестезией", - говорится в сообщении.

У Бабича остались жена и двое детей. О деталях, времени и месте прощания с Бабичем коллеги покойного журналиста пообещали сообщить позже.

Как сообщалось, 10 января украинский журналист, бывший корреспондент УНИАН Роман Кисиль погиб в ДТП в Польше.