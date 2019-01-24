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В Киеве избили журналистов портала "Стопкор"

Одного пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу.

В Киеве в промзоне на Выдубичах избили и ограбили активистов портала "Стоп коррупции".

Как сообщает портал, охрана незаконной точки добычи "устроила кровавую расправу над активистами: вытащили из машины, избили, разбили машину и ограбили".

Фото: stopcor.org

На место происшествия вызвали полицию и скорую. В полиции Голосеевского района объявили план "Перехват".

Сообщается, что объект по улице Промышленной, 4 должен был прекратить свою незаконную деятельность после того, как Киевсовет разорвал договор аренды. "Однако точка продолжает работать и вывозить песок с территории", - отмечает издание.

Фото: stopcor.org

В полиции подтвердили факт нападения.

"По факту нападения на журналистов в Киеве начато уголовное производство. Действия злоумышленников квалифицированы как разбой. Одного пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу. Проводятся первоочередные следственные действия, после которых в управление полиции для дачи показаний доставят семь человек, которые назвались охранниками", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, вечером 24 января на линию 102 поступило сообщение о том, что по ул. Промышленная в Голосеевском районе группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором машину журналистов, применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами.

По словам пострадавших, один из автомобилей, который после нападения уехал в сторону города, впоследствии вернулся на огражденную территорию. Поэтому спецназовцы зашли туда и обнаружили семь человек, которые назвались охранниками.

"Проводится осмотр места происшествия и необходимые следственные действия. В частности правоохранители проверят информацию потерпевших о том, что во время нападения они слышали выстрелы", - сообщают в полиции.

По факту происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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