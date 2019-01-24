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Павлу Грибу вкололи обезболивающее на заседании суда, но судья не остановил процесс

Следующее заседание назначено уже на завтра.

Павлу Грибу вкололи обезболивающее на заседании суда, но судья не остановил процесс
Фото: Радио Свобода

Российские врачи осуществили внешний осмотр тяжело больного украинца Павла Гриба и заявили о хорошем состоянии его здоровья. Об этом написал отец политзаключенного Игорь Гриб на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что в четверг, 24 января, состоялось очередное судебное заседание по делу украинца в Северо-Кавказском окружном военном суде.

"Еще в СИЗО Павел заявил об очень плохом самочувствии, но врач без осмотра выписал справку для суда об удовлетворительном состоянии здоровья подозреваемого. Уже во время судебного заседания была вызвана "скорая помощь", фельдшер, которой сделал Павлу обезболивающий укол и рекомендовал 3 часа полежать. Но судья все равно продолжил заседание. Издевательства над больным человеком, а не судебное заседание! Судья "гнал" заседание, не реагируя на протесты адвоката", - написал отец.

Игорь Гриб также сообщил, что РФ попыталась формально выполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о проведении медобследования Павла.

"Относительно действий РФ по требованию ЕСПЧ провести дообследование Павла: пришел гастроэнтеролог (так представился), совершил внешний осмотр (не дотрагиваясь до тела) и выписал справку о хорошем состоянии здоровья", - отметил отец арестованного.

Следующее заседание по делу Павла Гриба назначено на завтра. Ожидается, что приговор украинцу вынесут уже на ближайших заседаниях.

Напомним, заключение по результатам обследования в консультативно-диагностическом центре Ростова-на-Дону (Россия), составленное врачом Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Василием Притулой, свидетельствует о появлении у Павла Гриба цирроза печени и снижении свертываемой функции крови.

Гриб был задержан российскими силовикам на территории Беларуси в августе 2017 года по обвинению в пособничестве в подготовке теракта.

Российские правоохранители обвиняют его в пособничестве в подготовке теракта.

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