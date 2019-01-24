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Девятиклассник распылил газовый баллончик в сельской школе Черновицкой области

17 пострадавших школьников провели ночь в больнице.

Девятиклассник распылил газовый баллончик в сельской школе Черновицкой области

В сельской школе в Черновицкой области школьник сорвал уроки, распылив в раздевалке газовый баллончик. Инцидент произошел накануне, 23 января, в селе Дыхтынец, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

"Работники Путильского отделения полиции установили, что ученик 9-го класса нашел в раздевалке учебного заведения газовый баллончик и распылил, решив проверить его действие. 17 школьников, которые находились на тот момент в помещении, направили в Путильской центральной районной больницы", - сообщили в полиции.

Пострадавшие провели сутки в медицинском учреждении, а сегодня, 24 января, врачи их отпустили домой.

Поскольку виновник инцидента несовершеннолетний, полицейские составили протокол на его родителей по части 3 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас правоохранители выясняют, как газовый баллончик попал в школу.

Напомним, накануне из-за распыления газовой баллончика были отменены занятия в одной из школ Днепра.

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