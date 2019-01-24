Во Львове от отравления угарным газом умерла молодая пара

Во Львове в частном доме на ул. Марка Каганца два человека погибли, отравившись угарным газом.
Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.
Происшествие случилось 20 января, погибли мужчина 1982 года рождения и его гражданская жена 1980 года рождения. Они скончались до приезда скорой медицинской помощи.
Дом оборудован газовой плитой, газовой колонкой и газовым котлом. Работники ПАО "Львовгаз" прекратили подачу газа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
В мэрии отметили, что с начала года во Львове произошло уже восемь случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадали девять человек, из них четверо - погибли.
Напомним, 11 января во Львове от отравления угарным газом погибли двое туристов из Киева, еще два человека были госпитализированы.