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Во Львове от отравления угарным газом умерла молодая пара

С начала года в городе произошло уже восемь случаев отравления угарным газом.

Во Львове от отравления угарным газом умерла молодая пара
Фото: Depositphotos/juvelez

Во Львове в частном доме на ул. Марка Каганца два человека погибли, отравившись угарным газом.

Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

Происшествие случилось 20 января, погибли мужчина 1982 года рождения и его гражданская жена 1980 года рождения. Они скончались до приезда скорой медицинской помощи.

Дом оборудован газовой плитой, газовой колонкой и газовым котлом. Работники ПАО "Львовгаз" прекратили подачу газа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В мэрии отметили, что с начала года во Львове произошло уже восемь случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадали девять человек, из них четверо - погибли.

Напомним, 11 января во Львове от отравления угарным газом погибли двое туристов из Киева, еще два человека были госпитализированы.

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