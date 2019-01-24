Курильские уроки для Киева
Курильские уроки для Киева
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Одессе парень с девушкой вынесли из гардероба ночного клуба 14 шуб и пуховиков

Инцидент произошел 12 января, во время вечеринки в честь Старого Нового года.

В Одессе парень с девушкой вынесли из гардероба ночного клуба 14 шуб и пуховиков
Архивное фото
Фото: Госпогранслужба

В Одессе полицейские задержали парня и девушку, которые обворовали посетителей ночного клуба и вынесли из гардероба заведения несколько зимних курток и шуб.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Фейсбуке.

"19-летний юноша и его 18-летняя сообщница после вечеринки в одном из развлекательных заведений «прихватили» из гардероба несколько зимних курток и шуб других посетителей. По окончании мероприятия гости обнаружили отсутствие своих вещей и сразу обратились в полицию", - говорится в сообщении.

Одежду вернули владельцам, а в отношении задержанных открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса. Следствие продолжается.

Как ранее уточнила "Думкая", инцидент произошел еще 12 января, во время вечеринки в честь Старого Нового года в отеле "Марлин" на Польском спуске. Из гардероба пропали 14 дорогих шуб и пуховиков со всем содержимым карманов. Ни гардеробщица, ни охранники заведения так и не смогли пояснить, как такое могло случиться.

Напомним, в центре Киева грабители разбили ломом двери магазина и вынесли 40 шуб.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также