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При пересечении КПВВ на Донбассе в 2018 году скончались более 50 человек

С начала 2019 года известно о гибели восьми человек, пересекающих линию соприкосновения.

При пересечении КПВВ на Донбассе в 2018 году скончались более 50 человек
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

В 2018 году во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе скончались более 50 человек. Об этом сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН, передают Новости Донбасса.

Причинами гибели людей на КПВВ стали обстрелы и проблемы со здоровьем.

В УКГВ ООН отмечают, что несмотря на начало действия очередного перемирия с 29 декабря отдельные боестолкновения вблизи линии соприкосновения продолжились, что привело к гибели двоих гражданских и ранении еще семерых человек, а также повреждению объектов инфраструктуры.

С начала 2019 года известно о гибели восьми человек, пересекающих линию соприкосновения.

5 января на КПВВ "Станица Луганская" и "Майорск" в очереди для перехода с неподконтрольной властям территории умерли 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.

10 января на подконтрольном боевикам блокпосту вблизи Горловки Донецкой области от сердечного приступа скончались трое мужчин 1939, 1949 и 1959 годов рождения.

16 января в "ДНР" сообщили о смерти пожилой женщины из-за сердечного приступа на контрольном пункте въезда выезда, что подтвердила позже СММ ОБСЕ.

18 января между «нулевыми» блокпостами вблизи КПВВ «Станица Луганская» умер 74-летний мужчина.

21 января между «нулевыми» блокпостами вблизи КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина 1946 года рождения.

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