Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
Курильские уроки для Киева
Курильские уроки для Киева
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
ГлавнаяКультура

Умер режиссер-авангардист Йонас Мекас

"Крестному отцу" американского киноавангарда было 96 лет.

Умер режиссер-авангардист Йонас Мекас
Фото: BORIS LEHMAN/COURTESY MUSEUM WIESBADEN

23 января в Нью-Йорке на 97-м году жизни скончался Йонас Мекас – кинорежиссер, теоретик кино, художник и критик.

Об этом сообщает IndieWire.

Йонас Мекас родился в Литве. Во время войны был заключен нацистами в трудовой лагерь. После войны изучал философию в университете Майнца. В 1949 году переехал в США, где начал снимать экспериментальные фильмы. Вместе с братом Адольфасом Мекас основал журнал Film Culture, в конце 50-х начал вести колонку Кинодневник в издании Village Voice, которая стала очень влиятельной.

Был одним из участников движения Флюксус (вместе с Терри Райли, Йозефом Бойсом, Йоко Оно и другими). Мекас считается одной из ключевых фигур американского киноавангарда, его называют "крестным отцом" этого направления в кинематографе.

В 1995-ом году он получил национальную премию Литвы в области культуры и искусства, а 2003-ом – Большой орденский крест "За заслуги перед Литвой". 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также