Умер режиссер-авангардист Йонас Мекас

23 января в Нью-Йорке на 97-м году жизни скончался Йонас Мекас – кинорежиссер, теоретик кино, художник и критик.

Об этом сообщает IndieWire.

Йонас Мекас родился в Литве. Во время войны был заключен нацистами в трудовой лагерь. После войны изучал философию в университете Майнца. В 1949 году переехал в США, где начал снимать экспериментальные фильмы. Вместе с братом Адольфасом Мекас основал журнал Film Culture, в конце 50-х начал вести колонку Кинодневник в издании Village Voice, которая стала очень влиятельной.

Был одним из участников движения Флюксус (вместе с Терри Райли, Йозефом Бойсом, Йоко Оно и другими). Мекас считается одной из ключевых фигур американского киноавангарда, его называют "крестным отцом" этого направления в кинематографе.

В 1995-ом году он получил национальную премию Литвы в области культуры и искусства, а 2003-ом – Большой орденский крест "За заслуги перед Литвой".