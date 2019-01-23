Ліфт vs безпека: як вберегтися від травм

Як захистити себе під час руху підйомника? Куди звертатись у разі неполадок, та хто має контролювати технічні показники ліфтів?

Халатність в обслуговуванні ліфтів чи інші технічні неполадки призводять до трагічних випадків. Саме такий і стався в Сумах у перші дні 2019 року. В результаті неполадки з ліфтом загинуло двомісячне немовля . Трагедія сталася після повернення з прогулянки. Коли дідусь малюка виходив на дев’ятому поверсі з коляскою, ліфт раптово обірвався. На жаль, дитину врятувати не вдалось.

Дістатись третього поверху багатоповерхівки не так складно, та що говорити, наприклад, про десятий чи п'ятнадцятий поверхи. Тут на допомогу прийде ліфт – швидко, зручно та комфортно. Проте останнім часом українські ліфти стали справжнім випробовуванням, бо кількість травм через несправність підйомників дедалі збільшується. Адже деяким із них давно вже за 25 років. Так, саме такий строк експлуатації вказують більшість виробників.

Фото: Макс Требухов

Відповідно до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів під "лідфтом" слід розуміти підіймальний пристрій, який обслуговує конкретні рівні, має пристрій для перевезення, що рухається жорсткими напрямними, нахиленими під кутом понад 15 градусів до горизонталі, або підіймальний пристрій, що рухається уздовж фіксованого напрямку, зокрема, у разі, коли він не рухається жорсткими напрямними.

У жодному разі не можна порушувати основоположні правила поведінки в кабіні ліфта:

1. Не заходьте в кабіну ліфта, якщо помітили найменшу несправність (нещільно зачиняються або ляскають двері, згасло світло, відчувається запах гару).

2. Перед тим як увійти в ліфт, переконайтесь, що його кабіна знаходиться на одному рівні з підлогою.

3. Заходьте у ліфт спокійно, натискайте кнопку потрібного поверху тільки за умови остаточного завантаження всіх пасажирів.

4. Не намагайтеся затримувати автоматичне закриття дверей ліфта, щоб зачекати пасажира, який запізнюється.

5. Якщо кабіна ліфта застрягла між поверхами, натисніть кнопку «Виклик диспетчера», назвіть йому номер під'їзду і номер будинку і чітко дотримуйтесь його вказівок. Не намагайтесь силою відкрити двері або привести ліфт у рух стрибками. Якщо кнопка виклику не працює, скористайтеся мобільним телефоном.

6. Відчувши, що кабіна ліфта дуже швидко пішла вниз, натисніть кнопку «Стоп», сядьте навпочіпки та обіпріться руками об підлогу. Запам'ятайте! Проникнення всередину ліфтової шахти категорично заборонено і небезпечно для життя.

Під час небезпечної ситуації, яка виникла в ліфті, необхідно дотримуватись таких правил:

1. Якщо ви застряли в ліфті, не намагайтеся вибратися самостійно чи за допомогою нефахівців. Неузгоджені дії пасажирів із відповідними обслуговуючими ліфти службами є однією з найпоширеніших причин трагедій у ліфтах. Самостійно покинути кабіну ліфта можна лише в разі прямої загрози для життя пасажира.

2. Особливо пильними слід бути тим батькам, у яких діти схильні до пустощів. Часто такі діти катаються на даху ліфтів чи під кабінами, не замислюючись над можливістю нещасного випадку.

Ніколи не куріть у ліфті. Особливо якщо на підлозі розлита легкозаймиста речовина (бензин, ацетон, гас, фарба тощо), то необов'язково навіть кидати недопалок, щоб сталася трагедія. Часом від запаленої цигарки спалахують випари рідини.

Відповідно до вимог «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» суб’єкт господарювання, який має намір розпочати (продовжити) експлуатацію ліфтів, повинен отримати дозвіл, забезпечувати їх утримання у справному стані та безпечно експлуатувати шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту.

З цією метою він повинен:

- призначати наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації;

- призначати наказом електромеханіків, які одночасно є відповідальними особами за справний стан ліфтів;

- призначати наказом ліфтерів і операторів диспетчерського зв’язку (якщо такий є).

Всі вказані працівники повинні проходити навчання і перевірку знань у встановленому порядку. Кожний ліфт, крім диспетчеризованого, повинен підлягати огляду ліфтером відповідно до вимог його виробничої інструкції. Результати огляду заносяться до журналу оглядів ліфтів.

Відповідно до пункту 9.2.2. «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» у процесі експлуатації ліфти підлягають технічним оглядам:

- первинному (повному);

- періодичному (черговому);

- позачерговому.

Після закінчення нормативного строку експлуатації (25 років) ліфти підлягають експертному обстеженню.

Відповідно до пункту 9.7.15. «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» робота ліфта не дозволяється, якщо:

- відсутній паспорт;

- не проведено технічний огляд або експертне обстеження ліфта;

- закінчився зазначений у паспорті термін роботи ліфта;

- не призначено наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів, за організацію експлуатації та справний стан ліфтів;

- відсутній атестований обслуговуючий персонал (електромеханіки, ліфтери);

- не виконані приписи посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці;

- зношування канатів перевищує встановлені норми;

- є тріщини, деформації в металоконструкціях ліфта;

- несправні прилади і пристрої безпеки, а також мають місце інші несправності, які впливають на безпечну експлуатацію ліфта.

Хто несе відповідальність за справність ліфта?

Отже, всі власники (наймачі) квартир чи нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку як співвласники будинку (і ліфта) несуть відповідальність за справний стан і безпечну експлуатацію ліфтів і зобов'язані брати участь у витратах на його технічне обслуговування та експлуатацію незалежно від того, користуються вони ним чи ні. Нарахування плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, у тому числі і технічне обслуговування ліфтів, виконавцями цих послуг має здійснюватися на загальну площу квартири, відповідно до даних свідоцтв на право власності на нерухоме майно.

Очевидно, що забезпечити належну експлуатацію ліфтів співвласникам багатоквартирних будинків як групі осіб самотужки не під силу.

Як уже зазначалося, ліфти – це механізми підвищеної небезпеки. А згідно з «Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» від 26 жовтня 2011 року № 1107 їх експлуатація вимагає дозволу Держпраці.

По суті, у співвласників є 2 варіанти:

1) якщо в будинку створене ОСББ, останнє може отримати дозвіл і самостійно забезпечувати виконання всіх необхідних робіт, пов’язаних з експлуатацією ліфтів;

2) незалежно від того, створене ОСББ чи ні, укласти договір із спеціалізованою організацією, яка має відповідний дозвіл.

Значно простіше укласти договір із організацією, яка спеціалізується на виконанні відповідних робіт, має необхідні дозвільні документи, штат працівників, обладнання тощо. До речі, на практиці чимало управляючих компаній, які надають співвласникам послуги з утримання жилих будинків і прибудинкових територій, мають необхідні для виконання робіт із технічного обслуговування та ремонтів ліфтів дозволи. Втім, якщо співвласники не бажають залучати управителя, то цілком можуть укласти договір із спеціалізованою організацією напряму.

Водночас зауважте, що оскільки ліфти є спільною сумісною власністю, то договір із організацією має укладатися від імені всіх співвласників (стороною договору може виступати ОСББ, а за його відсутності – один із співвласників, уповноважений загальними зборами). У компанії, яка обслуговує ліфти, нададуть форму типового підрядного договору на технiчне обслуговування та ремонт лiфтів. До того ж у разі створення ОСББ наявні в багатоквартирному будинку ліфти підлягають перереєстрації. У випадках несправності ліфта чи інших підозрілих моментів у його роботі киянам варто звертатися до Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ за телефоном 15-57 або (044) 500-15-57.

Будьте обережні, особливо якщо Ви заходите у ліфт з дітьми. Адже їхнє життя та здоров'я на вашій відповідальності!