Вічний ремонт та скандали: як вгамувати галасливих сусідів?

Натрапити на сусідів, які живуть тихо, без сварок, скандалів та ремонтів, – швидше фантастика, аніж реальність. Є такий вислів: «Людині в житті повинно пощастити тричі: від кого народитися, у кого вчитися і з ким одружуватися!». Фразу можна доповнити четвертим важливим пунктом «поряд із ким жити». Адже гучні й неврівноважені сусіди точно здатні зіпсувати вам життя. Тема проблемних взаємин між мешканцями одного будинку дуже популярна і на форумах. Хтось скаржиться на гучну музику, що лунає і вдень, і вночі, хтось на перфоратор посеред ночі, а хтось – на постійні сварки й крики. Проте дружні розмови діють не завжди. Як саме заспокоїти невгамовних сусідів?

Фото: telekomza.ru

Питання захисту від шумних сусідів регулюються законодавством України. Це стосується й людей, які мешкають поруч, і забудовників, і представників бізнесу. На Ваш захист стане Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя», ряд постанов Кабінету Міністрів й інших нормативних актів.

Так, користування звуковідтворювальною апаратурою, іншими джерелами побутового шуму, гучний спів та викрики не заборонені з 8:00 до 22:00. В свою чергу проведення ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, дозволено з 8:00 до 21:00. У святкові та неробочі дні проведення ремонтних робіт заборонено цілодобово. Однак власник квартири чи орендар, який проводить ремонтні роботи, може узгодити з мешканцями усіх прилеглих квартир їх проведення у святкові та неробочі дні.

Перевищувати рівні шуму, визначені санітарними нормами, забороняється цілодобово. Так, у денний час у житлових приміщеннях рівень шуму не повинен перевищувати 55 децибел, а вночі – 45.

Щоб розуміти, що означають ці цифри: коли грає музика на дискотеці поруч із Вами, вона створює шум гучністю 85 децибел, а 45-55 – це коли є звук увімкненого радіо, яке грає помірно. Вище цього звук лунати не повинен.

Ці правила визначені абзацом 2-3 пункту 9 Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків.

Відповідальність за порушення цих Правил визначена ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 85 до 255 грн.

Якщо порушник повторно протягом року здійснить таке саме порушення, то штраф буде значно більшим – від 255 до 510 грн із конфіскацією предметів порушення тиші.

Як діяти, якщо Ваші галасливі сусіди не зважають на правила? Як їх можна попередити або навіть покарати?

Іноді Ваші сусіди можуть навіть не здогадуватися, що звукове або ремонтне обладнання створює такий великий шум та дискомфорт. Якщо питання вирішується під час однієї розмови, немає жодного конфлікту. Проте, якщо інциденти продовжують повторюватись, не сподівайтесь, що це минеться само собою. Викликайте поліцію, співробітники правоохоронних органів зобов’язані відреагувати на кожен виклик.

Як зафіксувати порушення тиші?

Зафіксувати порушення можна натурними замірами, тобто лише прилад покаже, вписуються показники в норму чи ні. На слух сказати «мені шумно і це мені заважає» – не об’єктивно. Адже у кожного є різний поріг чутливості до звуків. Рівень шуму можна зафіксувати тільки відповідною шумовимірювальною апаратурою потрібного класу точності. Вдома самостійно зробити заміри не можна. Прилади інспекторського класу не використовуються в домашніх умовах. Щоб мати об’єктивні показники і дати оцінку, має бути шумомір першого класу точності. Це робота тільки фахівців. Працівники поліції можуть залучити спеціаліста з територіального управління Держпродспоживслужби України, якщо галас має значні масштаби, або самостійно виміряти рівень шуму. До приїзду поліції подбайте про двох свідків, які підпишуться у протоколі.

Однак іноді трапляються хитрі порушники спокою, вони просто не відчиняють двері, коли приїжджає наряд поліції. А ті в свою чергу не мають юридичного права отримати доступ до квартири іншим шляхом, якщо немає рішення суду. Тоді правоохоронці передають інформацію дільничному, який у подальшому повинен залучити винних до відповідальності.

Водночас більш дієвою є не індивідуальна, а колективна боротьба. Якщо у Вашому будинку створене ОСББ або інші сусіди скаржаться, що їхні права порушують і є шум, краще складати колективну скаргу. У разі, якщо Ви живете по сусідству зі злісним порушником, звертайтесь до суду. Можете вимагати чималу компенсацію моральної шкоди, особливо, якщо є маленькі діти.

Пам’ятайте, що будь-який конфлікт легше попередити, ніж потім вирішити. Тож «вмикайте» свою людяність на повну та знаходьте з сусідами спільну мову. Адже краще мати серед них друзів, ніж ворогів.