Чому українські чоловіки не поспішають іти в декрет?

Звісно, змінити стереотипи у суспільстві дуже важко, на це потрібні роки і цілі кампанії.
Але все ж таки нагадаю, що за законом в Україні піти в декретну відпустку можуть як мама, так і будь-який інший родич, який фактично доглядає за дитиною.
Згідно ст. 179 Кодексу законів про працю України (КЗпП) і ст.18 Закону України «Про відпустки», піти в декретну відпустку по догляду за дитиною можуть:
· мама;
· тато;
· дідусь;
· бабуся;
· інші родичі (практично будь-який родич, який бере на себе обов’язки по догляду за малюком);
· усиновлювач;
· опікун;
· один із прийомних батьків чи батьків-вихователів.
Є два види декретної відпустки:
1. по вагітності та пологах;
2. по догляду за дитиною.
Скористатися першою може тільки вагітна жінка, яка народжувала.
Згідно ст. 8 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», жінка отримує 70 днів відпустки до пологів і 56 – після. У разі проблем і ускладнень, а також народження двох чи більше дітей надаються 70 днів відпочинку. Жінка може в будь-який момент перервати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами і вийти на роботу. Оформляти відпустку іншому члену сім’ї по догляду за дитиною можна з цього моменту.
Декретна відпустка другого типу може бути двох видів:
1. оплачувана відпустка по догляду за дитиною до 3 років;
2. без оплати до досягнення дитиною 6 років (тільки за медичними показниками).
Як оформити декретну відпустку татові?
Щоб оформити відпустку по догляду за дитиною, чоловік повинен надати за місцем своєї роботи наступні документи:
· заяву з проханням про декретну відпустку;
· копію свідоцтва про народження дитини;
· довідку про те, що мама дитини не пішла в декрет за своїм місцем роботи і не претендує на допомогу, або вийшла на роботу до закінчення терміну відпустки і виплати по догляду за дитиною їй припинено.
Якщо роботодавець відмовляє в оформленні декрету для чоловіка, необхідно отримати письмову відмову, тоді її треба оскаржувати в суді.
Після оформлення декретної відпустки на батька грошова допомога буде надаватися йому в повному обсязі. Також за чоловіком закріплюється право на збереження робочого місця, нараховується пенсійний стаж. При бажанні тато може перейти на часткову зайнятість і продовжувати працювати, перебуваючи в декреті.
«Father-friendly» або як за кордоном заохочують татусів
Є чимало країн, у яких декретна відпустка для батька досить специфічно закріплена на законодавчому рівні — молодих татусів просто зобов’язують певну кількість часу провести з малюком, зберігаючи за ними робоче місце й виплачуючи 100% заробітної плати.
Чи не найбільш прогресивною в цьому плані є Швеція. Із 480 днів відпустки по догляду за дитиною 60 обов’язково мусить узяти батько, інакше ці дні просто не зарахують, а родина отримає менші виплати. Решту часу в декреті батьки можуть поділити між собою на власний розсуд.
Норвегія свого часу стала таким собі «першопрохідцем». Декрети для тата тут запровадили ще в 1994 році. Нині ж тато й мама можуть провести в декреті по 14 тижнів. Крім того, у батьків є 18 тижнів оплачуваної відпустки, які вони можуть поділити між собою.
У Японії чоловіки можуть перебувати в декреті цілий рік. eпродовж останніх років близько 70% японських жінок припиняли свою кар’єру після народження першої дитини, тому уряд вирішив на законодавчому рівні дати можливість чоловікам виховувати дітей, якщо жінка збирається працювати.
Велика Британія пропонує батькам провести з малечею 50 тижнів. При цьому мама повинна залишатися з дитиною тільки в перші 14 днів після пологів, а потім батьки можуть змінювати один одного або опікуватися дитиною разом. У Німеччині декретна відпустка триває три роки. Із 2006 року нею офіційно може скористатися тато. Допомога по догляду за дитиною виплачується впродовж року в розмірі 65-67% від заробітної плати..
Кожна родина, як відомо, щаслива чи нещаслива по своєму. Кожен сам вирішує коли як та кому йти в декретну відпустку. Хоча Закон і не забороняє, очевидно, наше суспільство ще довго буде дивитись «засудливим оком» на батьків у декреті.