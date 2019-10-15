Чому українські чоловіки не поспішають іти в декрет?

Чоловік «повинен утримувати родину», а діти при цьому вважаються «жіночою справою». Таке переконання поширене майже для всього українського суспільства. Йдеться про ставлення суспільства до тата, який вдома опікується дітьми, відмовившись при цьому від традиційної ролі «здобувача». Одна справа, якщо батько на вихідних прогулюється з візочком біля будинку й ловить на собі захоплені погляди жінок. Мовляв, от молодець, поки дружина відпочиває, вирішив дитину вигуляти. І зовсім інакше сприймається батько, який відмовився на певний час від кар’єри, щоб займатися дітьми. Таких чоловіків не розуміють, із них кепкують, їм співчувають і підсвідомо вважають слабкими.

Фото: Александр Рудоманов

Звісно, змінити стереотипи у суспільстві дуже важко, на це потрібні роки і цілі кампанії.

Але все ж таки нагадаю, що за законом в Україні піти в декретну відпустку можуть як мама, так і будь-який інший родич, який фактично доглядає за дитиною.

Згідно ст. 179 Кодексу законів про працю України (КЗпП) і ст.18 Закону України «Про відпустки», піти в декретну відпустку по догляду за дитиною можуть:

· мама;

· тато;

· дідусь;

· бабуся;

· інші родичі (практично будь-який родич, який бере на себе обов’язки по догляду за малюком);

· усиновлювач;

· опікун;

· один із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Є два види декретної відпустки:

1. по вагітності та пологах;

2. по догляду за дитиною.

Скористатися першою може тільки вагітна жінка, яка народжувала.

Згідно ст. 8 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», жінка отримує 70 днів відпустки до пологів і 56 – після. У разі проблем і ускладнень, а також народження двох чи більше дітей надаються 70 днів відпочинку. Жінка може в будь-який момент перервати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами і вийти на роботу. Оформляти відпустку іншому члену сім’ї по догляду за дитиною можна з цього моменту.

Декретна відпустка другого типу може бути двох видів:

1. оплачувана відпустка по догляду за дитиною до 3 років;

2. без оплати до досягнення дитиною 6 років (тільки за медичними показниками).

Як оформити декретну відпустку татові?

Щоб оформити відпустку по догляду за дитиною, чоловік повинен надати за місцем своєї роботи наступні документи:

· заяву з проханням про декретну відпустку;

· копію свідоцтва про народження дитини;

· довідку про те, що мама дитини не пішла в декрет за своїм місцем роботи і не претендує на допомогу, або вийшла на роботу до закінчення терміну відпустки і виплати по догляду за дитиною їй припинено.

Якщо роботодавець відмовляє в оформленні декрету для чоловіка, необхідно отримати письмову відмову, тоді її треба оскаржувати в суді.

Після оформлення декретної відпустки на батька грошова допомога буде надаватися йому в повному обсязі. Також за чоловіком закріплюється право на збереження робочого місця, нараховується пенсійний стаж. При бажанні тато може перейти на часткову зайнятість і продовжувати працювати, перебуваючи в декреті.

«Father-friendly» або як за кордоном заохочують татусів

Є чимало країн, у яких декретна відпустка для батька досить специфічно закріплена на законодавчому рівні — молодих татусів просто зобов’язують певну кількість часу провести з малюком, зберігаючи за ними робоче місце й виплачуючи 100% заробітної плати.

Чи не найбільш прогресивною в цьому плані є Швеція. Із 480 днів відпустки по догляду за дитиною 60 обов’язково мусить узяти батько, інакше ці дні просто не зарахують, а родина отримає менші виплати. Решту часу в декреті батьки можуть поділити між собою на власний розсуд.

Норвегія свого часу стала таким собі «першопрохідцем». Декрети для тата тут запровадили ще в 1994 році. Нині ж тато й мама можуть провести в декреті по 14 тижнів. Крім того, у батьків є 18 тижнів оплачуваної відпустки, які вони можуть поділити між собою.

У Японії чоловіки можуть перебувати в декреті цілий рік. eпродовж останніх років близько 70% японських жінок припиняли свою кар’єру після народження першої дитини, тому уряд вирішив на законодавчому рівні дати можливість чоловікам виховувати дітей, якщо жінка збирається працювати.

Велика Британія пропонує батькам провести з малечею 50 тижнів. При цьому мама повинна залишатися з дитиною тільки в перші 14 днів після пологів, а потім батьки можуть змінювати один одного або опікуватися дитиною разом. У Німеччині декретна відпустка триває три роки. Із 2006 року нею офіційно може скористатися тато. Допомога по догляду за дитиною виплачується впродовж року в розмірі 65-67% від заробітної плати..

Кожна родина, як відомо, щаслива чи нещаслива по своєму. Кожен сам вирішує коли як та кому йти в декретну відпустку. Хоча Закон і не забороняє, очевидно, наше суспільство ще довго буде дивитись «засудливим оком» на батьків у декреті.