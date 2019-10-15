Чи можлива держава без прокуратури? Як існували держави без кримінального кодексу?

Так, італійський юрист і філософ права Чезаре Беккарія запропонував розділяти покарання в залежності від тяжкості злочинів. А саму тяжкість злочину розділяти за критеріями.
Він же наполягав, що ключовим критерієм тяжкості злочину і як наслідок міри покарання - є розмір заподіяної шкоди. Тоді як раніше (а в деяких країнах і нині) такими критеріями є тяжкість гріха, соціальний статус потерпілого чи індивідуальний умисел злочинця.
Але в будь якому випадку покаранню повинен передувати закон, що встановлює межі правомірної поведінки, відділяючи її від неправомірної.
"Постулат, згідно з яким кожен громадянин повинен бути наділений правом здійснювати будь-які, що не суперечать закону дії, не побоюючись будь-яких наслідків, за винятком тих, що можуть бути породжені цією дією, є політичним принципом.
Священним принципом, без якого не може існувати суспільство, засноване на праві.
Цей принцип виховує вільний і сильний дух, підприємливість розуму, робить людей доброчесними і безстрашними, відмінними від тих, хто звик животіти та виживати в умовах завбачливої покірності," - зазначав Беккаріа.
Далі: "посягання на життя і свободу(!) громадян є одним із найтяжчих злочинів.
І якщо злочини такого роду, що здійснюються вищими станами і можновладцями, залишаються безкарними, то це вбиває в підданих почуття справедливості і почуття обов'язку".
Саме Беккаріа визначив принципи покарання, якими ми послуговуємося тепер:
"воно повинно бути за своєю суттю публічним, негайним, невідворотним, мінімальним з усіх можливих при даних обставинах, відповідним злочину і передбаченим в законах".
Тож Беккаріа ще 1764 створив ті візії, які заклали основу сучасної кримінальної юстиції. З його ідей було написано Французький карний кодекс 1791 - прототип всіх сучасних КК (зауважте цей кодекс з'явився після Декларації прав людини 1789), ці ж ідеї надихали криміналіста Пауля Фейєрбаха ("батька" науки кримінального права).
P.s. оскільки в Україні почався черговий етап реформи кримінальної юстиції, дуже хотілося б, щоб ця реформа мала візії.
Щонайменше
-усунення протиріч та забезпечення єдності між законами та кримінальною відповідальністю за їх порушення;
- забезпечення права приватного досудового розслідування;
- перегляд відношення до процесу кримінальної відповідальності.