Самозахист на карантині або як затримати злочинців, коли поліція не приїжджає

Нині процедура законного затримання правопорушників звичайними громадянами (не правоохоронцями і не охоронцями) не дуже добре виписана в законах, але все ж вона є, бо це складова права на захист від протиправних посягань.

Раніше в звичаєвому та римському праві затримання злочинця взагалі було обов'язком потерпілого і його родини і так це гарантувало правопорядок.

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Затримання як і необхідна оборона - це акт заподіяння правомірної шкоди правопорушнику. Такою шкодою може бути як порушення права на особисту свободу та недоторканність, так і заподіяння тілесних ушкоджень нападнику.

Відповідно до ст. 38 Кримінального кодексу не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо(1) після вчинення посягання, спрямовані на затримання(2) особи, яка вчинила злочин(3), і доставлення її відповідним органам влади(4), якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи.

За перевищення цих заходів передбачена відповідальність як і за перевищення меж необхідної оборони (за заподіяння тяжки тілесних при затриманні нападника - виправні роботи, арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 2 років, без позбавлення волі). Про межі оборони писали тут.

Відповідно до ст. 207 КПК кожен має право затримати особу (крім судді та народного депутата):

1) при вчиненні або замаху на вчинення такою особою кримінального правопорушення (грабіж, крадіжка, розбій, умисні тілесні ушкодження тощо);

2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування такої особи, яка підозрюється у його вчиненні.

В такому випадку затриману особу зобов’язані негайно доставити до уповноваженої службової особи або негайно повідомити уповноважену службову особу про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

УВАГА! Як у випадку з необхідною обороною подбайте про наявність доказів того, що затримання було законним (тобто правопорушник вчиняв протиправне посягання, переслідування його було безпосереднім, а заподіяна йому шкода була необхідною виключно для затримання).

Такими доказами можуть бути показання свідків, відеозапис з камер спостереження, відео з телефону тощо. І на таких відео вбачаються і/або чути ваші наміри саме щодо затримання.

У випадку відсутності таких доказів, є ризик бути притягнути до кримінальної відповідальності за ст.ст. 353 - самовільне присвоєння влади, 356 - самоправство, 371 - незаконне затримання. Тож не нехтуйте і правовою допомогою адвокатів в таких випадках.

Також пам'ятаймо право на захист свого життя і здоров'я та життя і здоров'я інших від протиправних посягань гарантується ст. 27 Конституції.