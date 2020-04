Будьте відповідальними і солідарними, тримайтесь купи. Інших людей в нас немає.

Фото: Макс Требухов

Форс-мажор - це не звільнення від договору чи можливість "кинути" контрагента.

Форс-мажор - це про відповідальність за порушення умов договору. Недаремно розділ про "форс-мажор" в договорах йде слідом за розділом "відповідальність".

За порушення договору передбачається відповідальність: пеня, штраф, чи відшкодування збитків (це основне).

Багато хто впадає у відчай, з приводу того що Торгово-промислова палата це треш і довгі процедури. Десь так і є, але є речі, які must be done.

1) перечитайте розділ договору про форс-мажор: там декілька пунктів. Перший з яких - відправити повідомлення контрагенту (мають лишитися докази відправки, їх треба буде і для ТПП, і для суду);

2) зайдіть на сайт ТПП. Там є форми заяв і перелік документів для оформлення форс-мажору (були зміни в ст.14-1 ЗУ про ТПП). Просто заповніть і відправте. Нехай процедура почнеться, а там за деякий час і до вашої справи черга дійде.

Тепер про ГОЛОВНЕ!

Найпевніша порада: спробуйте зберегти стосунки, бо тяжко буде всім, шукайте варіанти і домовляйтесь на засадах добросовісності, розумності та справедливості (ex aequo et bono).

Замість судів і ТПП підпишіть додаткові угоди: черг ні з орендарів, ні з позичальників за приміщеннями чи кредитами немає, інших людей які здатні відновити бізнес-активність теж немає.

Для оренди

- розгляньте варіанти перенесення орендних платежів за ці два місяці на наступні 1-2 роки, рівними частинами по 10-20% боргу на кожен місяць;

- якщо планували косметичні ремонти, домовтесь з власником і почніть їх (все одно інфляція з'їсть заощадження в гривні і підніме ціни на імпортні матеріали).

Для кредитів

- не ховайтесь, комунікуйте з банком. Листування позичальників допоможе банку змінити умови рефінансування від НБУ;

- банки, навчені кризами 2008 та 2014 років, мають купу варіантів реструктуризації;

- обов'язково фіксуйте всю переписку; пам'ятайте, що банки приймають рішення через правління чи наглядові ради, які збирати важко, тому тільки письмові комунікації, а телефон і смс менеджерам лише для нагадування.

По працівникам

- не кидайте, це спільна криза.

- запропонуйте максимально можливе для вас зменшення заробітної плати, домовтесь по перенесенню і розстрочки надбавок на інший час.

- допоможіть в переговорах з кредиторами чи орендодавцями вашого працівника.

Будьте відповідальними і солідарними, тримайтесь купи. Інших людей в нас немає.