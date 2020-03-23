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Бизнес предостерег власти Украины от остановки предприятий

Экономика может погрузиться в глубочайший кризис.

Бизнес предостерег власти Украины от остановки предприятий
Фото: facebook/Mysh Mark

Украинский бизнес предостерег власти от принятия решения об остановке предприятий.

Об этом говорится в заявлениях Европейской бизнес ассоциации, Союза украинских предпринимателей, IT Ukraine, Федерации работодателей, УКАБ, "Бизнес 100", СЕО club.

"Считаем, что введение чрезвычайного положения с остановкой большинства нестратегических предприятий преждевременно и может привести к катастрофическим последствиям в экономике Украины. Если остановить большинство компаний, миллионы украинцев потеряют работу, а бюджет - большую часть доходов... Соответственно, последствия пандемии будут действительно критическими", - заявили в организациях

Бизнес-сообщество подчеркивает, что карантинные меры в Украине и так более жесткие, чем в странах, где количество заболевших намного больше.

"В то же время в Украине планируется новое значимое расширение комплекса мер по сравнению с уже существующим перечнем, которое сопоставимо только с внедренными в самых пострадавших регионах Италии и Китая. Это, в свою очередь, приведет к потере миллионов рабочих мест и значительным потерям бюджетов различных уровней", - сказано в заявлении.

Бизнес считает, что остановка большого количества предприятий без программы поддержки экономики приведет к глубочайшему кризису.

Организации заявили, что сейчас, наоборот, нужно сосредоточиться на том, чтобы не допустить значительного роста безработицы. Они призывают Верховную Раду принять необходимые законы для сотрудничества с МВФ, в том числе закон о невозможности возврата банков экс-владельцам.

Также они призывают срочно урезать бюджетные расходы, обеспечить быструю и эффективную верификацию получателей пенсионных и социальных выплат, централизовать использование средств в местных и государственном бюджете исключительно на борьбу с пандемией.

Государство, считает бизнес, должно обеспечить необлагаемый минимальный доход работникам, которые пострадали от карантинных мер, и прекратить начисление финансовых санкций всем компаниям, у которых есть кредиты.

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