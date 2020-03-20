МАУ открыла продажи билетов на рейсы для возвращения украинцев из-за границы

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" открыла продажи на билеты для возвращения граждан Украины из-за границы.
На сайте "МАУ" появилась специальная страница "Возвращайся домой", на которой публикуются расписания специальных рейсов.
"Уважаемые пассажиры, согласно полученным от вас запросов на приобретение билетов на специальные рейсы в Киев, для граждан Украины, а также нерезидентов, имеющих право въезда в Украину, открыта продажа на такие рейсы", - говорится в сообщении.
Далее приводятся рейсы:
Из Киева: на 21 марта: Киев - Берлин, а также на 21 марта: Киев - Дубай.
Также анонсированы четыре рейса в Киев: 20 марта - Париж - Киев; а также рейсы на 21 марта - Лондон - Киев; Берлин - Киев и Дубай - Киев
"Пройти регистрацию и получить посадочный талон на указанные рейсы пассажиры могут бесплатно в аэропорту вылета", - говорится в сообщении.
Также будут организованы рейсы на возвращение в Киеве 24 марта.
Возможные пункты отправления: Вена, Ларнака, Копенгаген, Дюссельдорф, Брюссель, Стамбул, Ницца, Лондон, Стокгольм, Хельсинки, Дубай, Амстердам, Берлин, Франкфурт. Количество мест на борту каждого рейса - 186.
Напомним, ранее авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов по льготным ценам на рейсы из 17 городов в 14 странах для эвакуации украинцев.