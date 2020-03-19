Украина начала закачку газа в подземные хранилища

Запасы газа сейчас выше, чем в 2016 году перед началом зимы.

Украина начала сезон закачки газа в подземные хранилища.

Как сообщает "Укртрансгаз", в два хранилища уже закачали 53 млн кубометра газа, остальные готовятся к в выводу в нейтральный период. Там будут проводить регламентные и ремонтные работы перед началом закачки.

Украина вышла из зимы с очень высокими запасами газа - 15,9 млрд кубометров газа (из них 1,6 млрд кубометров принадлежат международным трейдерам и находятся в хранилищах в режиме таможенного склада).

Для сравнения: еще в 2016 году страна начала отопительный сезон всего с 14,7 млрд кубометров газа, а в 2019 году отбор газа прекратили, когда запасы составляли 8,745 млрд кубометров газа.

Прошедшая зима в Украине была рекордно теплой. Например, в Киеве впервые за 140 лет не было метеорологической зимы, но и температуры воздуха ниже -10°С. Все три зимних месяца имели плюсовые среднемесячные температуры, а в целом она за декабрь-февраль составила +2,0°С.