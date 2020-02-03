"Укртрансгаз" и "Укрнафта" договорились закрыть многолетний спор вокруг 2 млрд кубометров газа

"Укртрансгаз" и "Укрнафта" на прошлой неделе утвердили в суде мировое соглашение по поводу спорных 2 млрд кубометра газа в подземных хранилищах.

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в фейсбуке.

"На прошлой неделе было подписано и утверждено судом мировое соглашение между "Укртрансгазом" и "Укрнафтой" о признании за "Укрнафтой" указанных выше объемов газа [2 млрд 61,805 млн куб. м] в хранилищах "Укртрансгаза", - сообщил он.

По условиям сделки, "Нафтогаз" получит из бюджета 15 млрд гривен в виде компенсации за продажу газа населению и теплокоммунэнерго по возложенным на него специальным обязательствам. Эти деньги будут направлены "Укрнафте".

"Нафтогаз" также выплатит "Укрнафте" авансом еще 14,6 млрд грн грн за газ, который компания будет добывать и передавать в будущем. Она направит эти деньги в госбюджет в качестве погашения налогового долга. Также "Укрнафта" оплатит возникшие по этим операциям налоги.

НАК планирует выкупать у "Укрнафты" газ из ПХГ по ценам марта 2019 года, а добываемый газ – по текущим ценам.

"Соглашением предусмотрено, что если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства и до 1 апреля 2020 года не рассчитается за указанные выше объемы газа в хранилищах, которые "Укрнафта" передает "Нафтогазу", то этот газ должен быть возвращен "Укрнафте", - сообщил Витренко.

Он напомнил, что такой механизм был предложен еще правительству Владимира Гройсмана, который заблокировал это решение. Кабмин Алексея Гончарука снял ограничения на реализацию сделки.

Напомним, "Укрнафта" - добытчик нефти и газа, в котором государству принадлежит 50% +1 акция. До 2015 года компания контролировалась Игорем Коломойским, структурам которого принадлежат остальные акции.