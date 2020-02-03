Советник премьера Юрий Голик показал, как идет строительство школ по проекту "Большая стройка"

Амбициозный план Кабинета министров по строительству 100 новых школ, 100 детских садиков и 100 стадионов приносит первые результаты. О том, как идет реализация программы на примере Киевской области, рассказал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

Одной из первых школ, которые откроют на Киевщине, станет печально известный долгострой – школа в Вишневом. Ее строительство началось в 2006 году и с тех пор неоднократно останавливалось.

«В старом корпусе школы, рассчитанном изначально на 350 человек, в две смены учится в три раза больше детей. Новый корпус школы здесь был нужен давно», - комментирует Голик.

Видеообзор школы - по ссылке.

Он вместе с главой Киевской ОГА Алексеем Чернышовым проверил, как идет подготовка к сдаче объекта. «Сегодня воочию убедились, что до открытия школы осталось пару недель», - сообщил советник главы правительства.

Кроме того, в марте будет открыта специализированная школа №1 в Украинке, чей ремонт почти завершен.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщал, что летом 2020 года завершатся ремонтные работы в новом корпусе национальной детской спецбольницы «Охматдет», в которой лечат маленьких пациентов со всей Украины. После открытия врачи смогут делать в четыре раза больше операций по трансплантации костного мозга.