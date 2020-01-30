В Киеве семь школ закрыли на карантин

Для профилактики уровня заболеваемости среди школьников Киева гриппом и ОРВИ и недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости детей в учебных заведениях столицы вводятся меры предосторожности, в том числе закрытие школ и классов на карантин.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки КГГА, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 30 января наибольший процент отсутствующих учеников в школах Святошинского (23%), Дарницкого (23%) и Оболонского (21%) районов. Средний показатель отсутствующих по городу - 20%. Полностью прекращены занятия в 7 школах и отдельных классах 34 школ столицы", - говорится в сообщении.

В КГГА напоминают, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся из-за заболевания гриппом и ОРВИ.

"В случае выявления у ребенка признаков болезни, педагогические работники направляют ученика к медицинскому работнику и сообщают родителям. В свою очередь, родителям рекомендуется внимательно следить за состоянием здоровья своего ребенка и при выявлении признаков заболевания немедленно обращаться к врачу", - добавили в горадминистрации.

Напомним, в Украине в связи с повышением уровня заболеваемости на грипп и ОРВИ, школьников отправляют на карантин уже как минимум в восьми областях.