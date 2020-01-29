Охматдет увеличит в 4 раза количество операций по трансплантации костного мозга, – советник премьера Голик

Новый корпус Национальной детской больницы Охматдет, строительство которого началось девять лет назад, будет достроен летом 2020 года. Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик по результатам совместного с главой правительства визита в медучреждение.

"Охматдет – типичный долгострой, начатый девять лет назад, и сейчас на полную мощность не работающий. Каждый день не работы на полную мощность - это не спасенные детские жизни", - отметил Голик.