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Охматдет увеличит в 4 раза количество операций по трансплантации костного мозга, – советник премьера Голик

Новый корпус достроят в 2020 году.

Охматдет увеличит в 4 раза количество операций по трансплантации костного мозга, – советник премьера Голик

Новый корпус Национальной детской больницы Охматдет, строительство которого началось девять лет назад, будет достроен летом 2020 года. Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик по результатам совместного с главой правительства визита в медучреждение.

"Охматдет – типичный долгострой, начатый девять лет назад, и сейчас на полную мощность не работающий. Каждый день не работы на полную мощность - это не спасенные детские жизни", - отметил Голик.

По его словам, после завершения строительства будут запущены несколько отделений, а операций трансплантации костного мозга в Охматдете будет проводится в четыре раза больше.

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