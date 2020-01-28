Евросоюз готов выделить Украине €500 млн

Европейский Союз подтвердил выполнение Украиной условий для получения второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

Об этом сказали на брифинге в Брюсселе премьер-министр Алексей Гончарук и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Мы [сегодня] узнали, что Европейский Союз фактически подтвердил, что Украина выполнила все необходимые условия для получения следующего транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро", - сказал Гончарук.

По его словам, транш может быть получен уже в 1 квартале 2020 года, "то есть в ближайшие недели, месяцы".

В то же время Домбровскис напомнил, что получение денег привязано к программе Международного валютного фонда. "Если все будет идти, как надо, это возможно уже в первом квартале", - подтвердил вице-президент Еврокомиссии.

По его словам, Еврокомиссия уже запустила внутренние процедуры по подготовке транша.

Встреча Гончарука и Домбровскиса состоялась в Брюсселе перед заседанием Совета ассоциации "Украина - ЕС".

Напомним, в ноябре 2018 года Украина ратифицировала договор о получении 1 млрд евро от ЕС. Первый транш в размере 500 млн евро был получен в декабре того же года.

Выделение макрофинансовой помощи привязано к выполнению программы Международного валютного фонда.

Это четвертая программа макрофинансовой помощи. Первые две были открыты в 2014-2015 годах, тогда Еврокомиссия выделила Украине 1,61 млрд евро. Еще 1,2 млрд евро Украина получила в рамках третьей программы в 2015 и 2017 годах.